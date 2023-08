Pampita recordó el mal momento que vivió en un desfile: "Me sacaron..."

"Te lo asignaban a vos, llegaba otra que era más conocida y lo pedía y se lo daban. Vos recién estabas empezando, no podías hacer nada", le respondió.

"¿Y una vez te sacaron un corpiño antes de salir? Y sabés quién es...", lanzó Dente. "No, pero está saldada esa deuda, ya hablamos. Somos dos mujeres grandes con hijos", dijo la modelo.

"¿Y cómo hiciste? ¿Saliste en topless?", quiso saber el conductor. "No, yo sé coser, porque mi mamá sabe coser, mi abuela también sabía coser. Entonces dije 'bueno, traiganme un poco de tela y yo me hago un corpiño'. Me trajeron y me lo inventé en el momento", contó.

"Esos desfiles eran salir a matar en la pasarela", reveló la mujer del político Roberto García Moritan.

La emotiva reflexión de Flor de la V sobre la identidad y expresión de género

Flor de la V estuvo como invitada en Noche al Dente (América TV) e hizo una profunda reflexión sobre la identidad y expresión de género.

En el segmento El disco de tu vida, la conductora de Intrusos eligió dos canciones: Un año de amor, de Luz Casal, y Pecadora, de Los hermanos Rosario. "La gente hoy o muchas criaturas no pueden dimensionar lo que significa porque tienen acceso a tanta información, la internet y todo lo que sucede, pero en ese momento no había absolutamente nada", comenzó diciendo al hablar del arte, en especial de la película Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar, donde el actor Miguel Bosé interpretó a un transformista.

"Era todo desconocido, era todo prohibido, era todo pecaminoso. Decía Carlos Jáuregui que 'nos criaron al colectivo LGBT para la vergüenza'. Era difícil poder sentir orgullo. Y yo me acuerdo de que cuando vi a Miguel Bosé hubo algo en mí que empezaba a cuestionarse quién era yo. Y cuando me enteré de que Bibi Andersen, esta fabulosa mujer, era una mujer trans directamente no lo podía creer", sostuvo.

"A partir de ese momento me cambió la vida para siempre, porque yo de chica nunca me hubiese imaginado que iba a ser esto. Nunca creí que la felicidad iba a estar a través del travestismo. No había orgullo en eso en ese momento", aseguró la actriz.

"La primera vez que me vestí de mujer y me miré a un espejo me encontré. Por primera vez en la vida no lo podía creer, y a partir de ahí mi vida cambió para siempre", afirmó.

"¿Te acordás de esa primera vez?", le preguntó el conductor Fer Dente. "Obvio que me acuerdo, porque viví una infancia triste, no me encontraba, sentía que estaba a contramano del mundo, y no era gay, era una travesti, era una mujer trans. Pero lamentablemente en ese momento no tenía ningún tipo de información. Me acuerdo de que cuando me vestí por primera vez dije 'llegué a la orilla'", cerró muy emocionada.