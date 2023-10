Anabel Sánchez habló de la exposición en las redes sociales en Noche al Dente: "Me dolía..."

Ahí, el presentador quiso saber cómo se lleva con la exposición que, en el caso de ella, fue "muy grande y muy rápida". "Bien, la llevo bien. Me gusta mucho cuidar mi salud física, mental y espiritual. Creo mucho en el tema de las energías, cómo es uno y qué es lo que atrae. Al principio estaba muy mal. Me dolía mucho esos comentarios respecto a mi físico, ya que siempre fue mi mayor inseguridad, sobre todo el tema de mi nariz y mi color de piel", expresó.

"Yo siempre soñaba con este mundo, el de la tele, el de la moda. Yo decía capaz para 25 años lo logre. No pensé que iba a ser ya, justo cuando cumplí 18 años. Recién estaba saliendo al mundo", aseguró.

Pampita recordó el mal momento que vivió en un desfile: "Me sacaron..."

Pampita estuvo este jueves en Noche al Dente (América TV) y recordó el mal momento que vivió en un desfile, cuando recién empezaba su carrera de modelo.

"Era tremendo. Te robaban un vestido y te ibas re caliente", se acordó Pampita de la competencia que había entre las modelos en aquella época. "¿Cómo que te robaban un vestido?", le preguntó horrorizado Fer Dente.

"Te lo asignaban a vos, llegaba otra que era más conocida y lo pedía y se lo daban. Vos recién estabas empezando, no podías hacer nada", le respondió.

"¿Y una vez te sacaron un corpiño antes de salir? Y sabés quién es...", lanzó Dente. "No, pero está saldada esa deuda, ya hablamos. Somos dos mujeres grandes con hijos", dijo la modelo."No, yo sé coser, porque mi mamá sabe coser, mi abuela también sabía coser. Entonces dije 'bueno, traiganme un poco de tela y yo me hago un corpiño'. Me trajeron y me lo inventé en el momento",

"¿Y cómo hiciste? ¿Saliste en topless?", quiso saber el conductor. contó.

"Esos desfiles eran salir a matar en la pasarela", reveló la mujer del político Roberto García Moritan.