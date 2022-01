Flavio Azzaro generó enojo en las redes por un comentario homofóbico

"Es un café inclusivo", le respondieron y él siguió: "¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?".

"Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar", contestó la panelista. "A mí que me gustan las mujeres puedo ir", siguió el conductor.

"A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?", indagó a su compañera y ella nerviosa respondió: "Los chicos. Pero me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana".

Entonces, Flavio Azzaro comenzó a consultarle a su colega por un tatuaje, ella no quiso responder y el conductor de Crónica sumó: "ya está, no pasó nada. La gente pregunta eso (por tu tatuaje) o vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón".

Todo este intercambio generó gran repudio en las redes desde donde pidieron la cancelación del periodista.

Grupo antivacunas le hizo un escrache a Flavio Azzaro: "No al pase sanitario"

En la noche del miércoles, Flavio Azzaro fue víctima de un escrache en la vía pública por un grupo de personas antivacunas, que lo increpó en la puerta del estudio de Polémica en el bar pidiéndole explicaciones por sus dichos acerca de la inoculación contra el coronavirus.

En el ciclo que conduce Mariano Iúdica por América TV, el periodista criticó a aquellos que no quieren vacunarse contra el virus que mantiene en vilo a todos y por eso fue interceptado en la calle.

Esta semana, se detectó el primer caso de COVID-19 de la variante Ómicron en Argentina. Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación, emitió oficialmente una alerta para mantener informada a la población y fortalecer así la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención en todo el territorio.

Y en medio del debate sobre este nuevo caso en Polémica en el bar, Flavio Azzaro opinó sobre aquellos que aún no quieren vacunarse: "Voy a decir algo que suena horrible, hay que ir a buscarlos a las casas y darle la vacuna".

Su compañero, Augusto Tartúfoli señaló: "No seamos nazis, ¿vos estás loco?". Y Iúdica salió a respaldar los dichos de Azzaro: "No veo mal lo que dijo Flavio".

Lo cierto es que tras estas declaraciones, un grupo reducido de personas armaron una protesta contra Azzaro en la puerta del estudio ubicado en el barrio de Palermo. Estuvieron durante más de tres horas esperando a que el periodista se retire del lugar. Finalmente, Flavio se retiró alrededor de las 21:30 y con custodia policial para que no sea agredido por los manifestantes.

"No estamos de acuerdo con lo que dijo Flavio Azzaro, que respete a los que no queremos vacunarnos y tampoco estamos de acuerdo con el pase sanitario", gritaban las personas que protestaban contra los dichos del panelista.