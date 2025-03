Nico Occhiato explotó de bronca contra un famoso que quiso levantarse a Flor Jazmín Peña: "Falta de respeto"

“Hay una interna en la pareja donde a mi me gusta hacerla entrar en cosas que son delirantes”, contó el conductor, a lo que Flor lo interrumpió: “Esta vez fui yo y no saben cómo entró”.

"Ayer me llegó un WhatsApp de una persona con la que nos conocemos, nos hemos cruzado, buena onda pero nunca hemos hablado por WhatsApp. Y le dije a él, ‘sabes que me escribió Santi Maratea. Pero ni idea de por qué’. A la noche nos juntamos a cenar, estábamos terminando de comer. ¿Y sabes que me preguntó? Qué onda nuestro vínculo porque le gustaría salir a tomar una cerveza”, comentó Flor Jazmin Peña.

Embed

A lo que Nico Occhiato lanzó furioso: “Me empiezo a calentar con el progresismo. Y digo ‘ ¿a dónde carajo llevo la deconstrucción? Ahora los palermitanos y deconstruidos andan en esta de preguntar cómo es tu vínculo’”.

"¡Que me pregunte a mí cómo carajo es el vínculo! ¡Es una falta de respeto!”, disparó a los gritos Occhiato. “Él nunca se bajó hasta que le tuve aclarar. Estaba a punto de mandarle un mensaje”, comentó Flor esa situación.

Luego, Nico contó que esa situación en verdad no existió, que era "mentira", y luego salió al aire por teléfono el propio Santi Maratea y dio su opinión en caso de que esa situación se de.

“No lo hubiera hecho pero si yo quisiese meterme en la relación de ustedes dos, no me parece mal preguntar, igual te preguntaría a vos primero en vez de a ella (le dijo a Occhiato). Estamos la misma vereda”, comentó el influencer ante la situación de pareja que se planteó al aire.

santi maratea.jpg

El duro reclamo de Daniela Celis a Nico Occhiato en su primer día en Luzu

Ya en el verano Nico Occhiato había anunciado la incorporación de Daniela Celis en su canal de streaming Luzu TV como panelista de Patria y Familia, pero parece que Pestañela sufrió una tremenda confusión por lo que en su primer día la ex Gran Hermano le hizo un increíble reclamo al creador del medio.

“A mí me cag… un poquito. Yo pensé que estaba en tu programa y me doy cuenta que estoy en Patria y Familia”, disparó entre risas pero sin filtro ante un sorprendido Occhiato. “Igual estoy feliz, ¿eh?”, sumó verborrágica la morocha aunque ya todos comenzaron a gritarle "¡Fuera!".

Fue allí que intentó aclarar que se dio cuenta en la apertura. “Yo estaba ahí contenta diciéndome ‘voy a estar con Nico Occhiato’, ‘ojalá pudiera bailar con Flor’, que me enseñara a bailar, ‘ser amiga de Santi’”, deslizó y la embarró más todavía.

Para ese entonces, Nico le explicó a pura ironía: “En la presentación que hicimos en el verano dije en ‘Patria y Família’. Estabas mirando otro programa, Gran Hermano”, mientras que el conductor la increpó poniéndola a prueba: “¿Vos estás diciendo que es mejor trabajar con Nico Occhiato que con Fede Popgol?”.

“Ahora no. Perdón, Nico, pero la verdad que este stand se robó mi corazón”, aseguró Daniela echando un manto de piedad pero inmediatamente cometió un antológico furcio que hizo reír a todos.

“Viste cómo está la situación del país, también estoy acá por eso, así que por favor…”, confió Celis y detalló todo lo que hizo en el poco tiempo que lleva en los medios.

“‘Multifásica, amor. Te hago lo que vos quieras”, aseguró orgullosa mientras sus compañeros estallados de la risa la corrigieron: "¡Multifacética!".