Flor de la V, decepcionada con la clase dirigente por los ataques transfóbicos: "No hay ninguna consecuencia"

“Cualquiera sale al aire y totalmente desinformado. Esta mujer (por Valeria Mazza), que la para un móvil de Intrusos, primero empieza a contestar sentada en el auto, después tiene la amabilidad de bajarse y la De la V, o el De la V, que se yo, no lo tengo claro, le dice '¿cómo está Tincho?'. Y 'Tincho' es peyorativo, no sé qué piensa este tipo o tipa, este argentine, ¿vendría a ser un argentine este muchacho?”, expresó Motta.

“¿Qué cree, que Tincho es el sobrenombre, habrá pensado que es Martín? Yo no lo podía creer. Es una barbaridad televisiva y quiero que la vean”, continuó, eufórico.

Motta puso al aire dicha entrevista y cerró: "Mirá la cara de la madre, después en un momento cuando termina la entrevista le dijo 'te comprendo de madre a madre'. Yo lo admito, lo considero, pero te dijo lo que dijo”.

La reacción de Flor de la V tras los dichos transfóbicos del conductor cordobés

Después de las declaraciones repudiables de Miguel Ángel Motta, Flor de la V hizo un fuerte descargo en Intrusos sobre los reiterados ataques homofóbicos que sufre el colectivo LGBTQ+.

"Esta semana, fui victima de otro ataque trasnfóbico, de parte de un periodista de córdoba. Pasan los años y estas cosas siguen sucediendo. Y no hay ningún tipo de consecuencia. Nadie actúa. Hace muchos años que me vengo bancando situaciones de extrema violencia", comenzó diciendo la conductora.

"Esta persona, en un canal de TV, en programa de deportes, que no tiene nada que ver, por algo que yo dije acá en Intrusos, en lo que puede no estar de acuerdo, pero eso no tiene que darle libertad para que me agreda de la manera que lo hizo, con tanta saña, y sin ningún tipo de consecuencia", siguió.

Flor reveló que, después de la viralización de ese fragmento de El Doce, se comunicó con ella la titular del INADI. "A mí me llamó Victoria Donda y le agradezco. Me dijo que querían sacar un comunicado y les respondí: estoy cansada sacar comunicados", remarcó.

La figura de América TV expresó que espera que algún día los políticos propongan un cambio de fondo. "Lo que yo me pregunto como comunicadora es: ¿cuándo van a cambiar las leyes para la discriminación?", exclamó.

Flor recordó que hace un año tuvo que soportar un ataque de las mismas características. "Hace un año, un profesor de la UCLA, hablaba de la misma manera de mí. Yo me pregunto: ¿por qué mis hijos tienen que soportar que digan cosas negativas sobre mi mamá?", reclamó.

"Entonces, ¿cuándo va a cambiar la sociedad? ¿cuándo van a cambiar las leyes? ¿por qué tenemos un ente como el INADI, que no puede accionar? Solo mandan comunicados y los comunicados no nos salvan la vida. Yo hablo desde un lugar de privilegio, pero hay personas que la pasan mal. La violencia contra el colectivo trans sigue creciendo", añadió.

Por último, la conductora manifestó su desilusión con la clase dirigente. "Hay una ley de identidad de género, pero se cagan en nosotros. Se cagan en nosotros porque, en plena pandemia, el presidente dijo algo que no se debía hacer y ellos hacían lo contrario. De ese lugar para abajo, acá no funciona nada. No les importamos. Después damos vuelta la página, seguimos adelante y viene otro nefasto como este. Lamentablemente, acá hay vidas en juego y nadie lo ve", sentenció.