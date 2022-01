Flor de la V: "Me siento en un momento de mucha madurez".

"Este es un ciclo que hace mucho tenía ganas de hacer. José Núñez, mi productor general, hace tiempo que decía ‘tenemos que trabajar juntos’. Nosotros nos conocemos desde 2001, de El Nueve. Él siempre me decía 'tenemos que hacer algo'. Nunca se daba. En verano pasado, me lo crucé y me volvió a decir 'teneos que hacer algo'. Primero me propuso sumarme al equipo de A la tarde y empezamos a hablar de este programa", expresó sobre cómo nació La Noche de la V.

De la mano de Jotax, Flor comenzó a armar el formato para la pantalla de América TV. "Cuando arranqué con Karina Mazzocco, le comenté a Pablo (Goycochea) que José me veía insistiendo para hacer algo nuevo. Le dije: 'Siempre está presente, me tira la mejor, voy a hacer algo con él'. Y así fue. Nos reunimos y me dijo: 'Quiero que seas la Flor que todos queremos, que es simpática, que tiene ese desparpajo único'", detalló.

La conductora resaltó que en el primer programa lograron consolidar todo lo que pensaron antes del estreno, en el etapa de preproducción. "Me siento feliz. Los programas suelen llevar tiempo hasta que los encontrás. Esta vez creo que lo que pensamos en la previa, fue lo que salió al aire. Y eso me sorprendió gratamente. Ver el programa al aire y sentir esa satisfacción de decir '¡no lo puedo creer!'. Mi corazón me explota de alegría. Estoy agradecida de tener este espacio para hacer lo que me gusta", sostuvo.

Flor adjudica el éxito de La Noche de la V al gran crecimiento personal y profesional. "Antes era mas inconsciente y no me daba cuenta de muchas cosas. Miro para atrás y me veo cómo crecí. Hoy me siento en un momento de mucha madurez y solidez artística. Sé lo que quiero comunicar, sé el lugar en el que estoy y sé lo que represento", reflexionó.

Respecto al excelente rating que logró con su debut, la figura de América TV indicó que lo siente como un gran impulso. "Estoy feliz porque superó mis expectativas. No me lo esperaba. No solamente sentí el apoyo del público, que sin ellos no seríamos nada, sino también de parte de gente del medio. Eso me da más fuerzas para seguir proyectando", afirmó.

Por último, Flor comentó cómo vivieron en su casa el estreno de La Noche de la V. "Mis hijos lo disfrutaron mucho. Con 'si lo sabe, baile', una de las secciones del programa, estallaron de la risa. Me decían '¡queremos ir a jugar!'. Ahí dije 'si esto esta pasando en mi casa, es una buena señal'", concluyó.