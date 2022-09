Flor de la V muy angustiada por un importante tema con sus dos hijos

“Les juro que estoy devastada, se los voy a decir. No dormí, a las cuatro de la mañana no podía pegar un ojo pero bueno. Vamos a ver que me pasa hoy”, agregó.

Además, se quejó porque el viaje empezó a las 3 de la mañana desde la puerta del colegio al que asisten. Los pequeños, de 10 años, están disfrutando de sus días con sus compañeritos de curso.

Florencia de la V emocionada por vestir un importante objeto del LGBTIQ+

Florencia de la V fue la elegida en nuestro país por la embajada de los Países Bajos para ser la que se ponga un importantísimo vestido confeccionado con todas las banderas de países donde ser LGBTIQ+ es ilegal bajo pena de prisión, tortura o muerte.

"El vestido es una declaración política, porque hay personas -como yo-que soñaban con vestirlo, y hay otras que no quieren usarlo más", indicó la artista.

La campaña es “Amsterdam Rainbow Dress”, un vestido pensado como activismo para visibilizar 71 países que “no tienen ninguna tipo de políticas sino que criminalizan todo lo relacionado al LGBTIQ”, dijo Flor en Intrusos, América.

La muestra recorrió Toronto, Ottawa, Berlín, San Francisco, Malmo, Madrid, Atenas, Seúl, Bruselas, Johannesburgo, Maputo, Varsovia, entre otras ciudades.

“El vestido es símbolico: como objeto de deseo para las mujeres trans y para los hombres trans también fue un objeto que quizás no querían utilizar. Y, también un objeto estigmatizante porque cuando eras homosexual en la infancia te decía ´mujercita tenés que usar vestido´. Entonces, simboliza algo extremadamente poderoso”, sumó la conductora.

Florencia fue retratada con el vestido en el Teatro Colón, las escalinatas de la Universidad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Caminito.