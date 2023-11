Flor de la V reveló detalles de la pelea entre Evangelina Anderson y Wanda Nara: "Perdió la memoria"

Guido Záffora aportó: "Venían de la revista de (Jorge) Guinzburg en el Teatro Liceo, eran dos vedettes en ese momento". "También lo de Maxi (López), lo de (Martín) Demichelis, esa historia que nunca quedó en claro", lanzó la presentadora.

"Todos esos años, de laburar juntas, tapas de revista. De ahí no se hablaron nunca más. Se encontraron en un aeropuerto y Evangelina contó que no la saludó", contó Guido. Acto seguido, el periodista leyó un mensaje que le envió Wanda sobre su vínculo con Anderson: "Estoy colapsada con los ensayos... Yo nunca estuve peleada con ella. Fueron cosas de una temporada de teatro, éramos pendejas. Pero pasaron mil años. Somos madres y mujeres que vivieron mil cosas y nos quedamos con las cosas lindas que compartimos antes y ahora. No hay pelea".

Ahí, Flor detalló: "Pero perdió la memoria, yo me acuerdo en Telefe lo que pasó en La Pelu fue un escándalo y no se querían cruzar. Fede Levrino las quiso cruzar y no se pudo... todo terminó en gerencia. ¡No sabés lo que fue!".

Más adelante, Karina Iavícoli relató lo que le dijo Evangelina: "Está todo bien, me gusta el tema que hizo Wanda y está todo bien con ella y por eso lo subí. Eso que pasó fue hace mi años, éramos adolescentes. Nuestros hijos son amigos. Los chicos se nutren de nuestros ejemplos".

Wanda Nara y Evangelina Anderson tomaron una drástica determinación tras años de enemistad

Wanda Nara y Evangelina Anderson siempre estuvieron enfrentadas. La guerra entre ellas nació durante una temporada en Carlos Paz, cuando la actual pareja de Martín Demichelis dijo que Maxi López había intentado conquistarla.

Al parecer, las diferencias entre ellas ya son cosas del pasado. En un reciente posteo en sus historias en Instagram, Evangelina compartió un reel, que grabó durante una pausa en las grabaciones de Los 8 Escalones, y usó el tema "Bad Girl" para musicalizarlo.

Wanda Nara vio la publicación de la mujer de Martín Demichelis. Y no solo eso. La conductora y empresaria subió el video a sus historias y sumó una frase que deja entrever que reina la paz: "Muy diosa".

El acercamiento entre ambas se produjo en las instalaciones de las inferiores del club River, donde sus hijos, Bastian y Valentino, juegan al fútbol. De hecho, ellos construyeron una estrecha amistad, que también favoreció al fin de la guerra entre ellas.