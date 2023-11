Se filtró el despectivo mensaje que Cami Mayan hizo contra Wanda Nara: "No hace falta ser..."

Es así que una adolescente Cami, hoy tan popular como Wanda por haber sido la pareja de uno de los integrantes de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022, por aquel entonces mencionó a la mayor de las Nara emitiendo un juicio de valor sobre las conquistas amorosas.

Aunque sin arrobarla, a sus 15 años Mayan escribió en la entonces red social del pajarito: “Wanda Nara es un claro ejemplo de que no hace falta ser muy linda para tener levante. Con ser medio pu... alcanza”. Vale aclarar, que hasta el momento la ex de Mc Allister no hizo comentario alguno sobre este mensaje retro, pero que no admite ninguna doble lectura.

posteo Cami Mayan sobre Wanda Nara en 2014.jpg

Ailén Cova le respondió a Camila Mayan luego de que subiera un video dedicado a Alexis Mac Allister

Después de que Alexis Mac Allister se separara de Camila Mayan y empezara una relación con su amiga de la infancia Ailén Cova, los internautas empatizaron mucho con la morocha y desde ahí quedaron muy atentos a cada detalle que ella sube en las redes.

Recientemente, Mayan compartió un video en TikTok en el que canta Mr. Perfectly Fine, de Taylor Swift, -cuya letra habla de una dolorosa separación- y podría estar dedicada al futbolista.

Ni lerda ni perezosa, Ailén Cova buscó la forma de responderle a Mayan y lo hizo con una foto vintage en donde aparece junto a Mac Allister.

En sus historias de Instagram, Cova subió una imagen en la que se la ve abrazada al futbolista. “2011, porque las de 2004 son muy terribles”, escribió sobre la foto.

ailén cova historia ig.jpg

Los usuarios no tardaron en relacionar la historia de Instagram de Cova con el video de Mayan, y la mayoría salió a apoyar a Camila.