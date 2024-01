Flor Moyano apuntó contra Juan Martino: "Se preparó un año para salvar su imagen"

“Para mi fue muy fuerte ver a mi agresor sexual en la pantalla de la televisión haciéndose el victima, poniéndose en el lugar del pobre hombre cuando sabe perfectamente todo lo que me hizo y todo lo que yo pase”, aseguró.

En eso comenzó a puntualizar en los dichos que tuvo Juan Martino y enfatizó: "Chicos si hubiese sido una denuncia falsa se hubiese presentado al día siguiente desmintiendo todo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se preparó un año para venir a hablar y salvar su imagen?”.

Embed

Luego recordó sus días en el reality del Hotel de los Famosos, donde habría ocurrido el hecho de la denuncia y expresó: “Mi palabra no valía para el, nunca valió y de hecho yo al comienzo si me sentía con la fuerza para poder enfrentarme y decir lo que no me gustaba pero esta personas te empiezan a psicopatear tanto que perdés tu fuerza”.

“Tal vez estábamos en una ronda a la noche, porque siempre se hacían dinámicas, y al comienzo me acuerdo que hacía frío y yo estaba con una manta. El aprovechaba ese momento, adelante de todos, para meterme la mano dentro del corpiño y querer manosearme”, ejemplificó.

Fue ahí donde hizo una confesión y admitió: “Yo tenía miedo de estar afuera y que Juan venga y me mate por haber hablado, que me haga algo, y yo esto se lo manifesté a la producción. Yo tenía pánico por haberlo contado”.

“En la causa está muy claro todo, en la justicia y en las pericias. El más que defenderse tendría que defenderse en la justicia que es donde tiene casi todo perdido. ”, sentenció luego y reveló: "Se contactaron más de 5 chicas conmigo. Me contaron sus experiencias, una tenía 17 años, con otra chica hablé ayer por teléfono y me contó todo lo qué pasó. Contaban que tenían el mismo miedo que tenía yo y que las paralizaba de la misma manera”.

Embed

El dramático problema de salud que padece Flor Moyano en medio de la reaparición pública de Juan Martino

Flor Moyano contó desde su cuenta en TikTok el problema de salud que vuelve a padecer en medio de la reaparición pública de Juan Martino la semana pasada en televisión, donde se defendió de la denuncia de abuso sexual.

La actriz se sinceró sobre cómo vive tras ser diagnosticada con SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado) y explicó que debe iniciar el tratamiento desde cero.

“Recién vuelvo de cenar con una amiga, y quiero que vean, mi panza es de embarazada. O sea, literal, el SIBO en su mayor esplendor. Chicos, parece que estoy cuatro meses. Ya podría hacer la fotito acá, con el bebé”, expresó Flor Moyano mientras se grababa mostrando su panza hinchada frente a un espejo.

Embed

"Realmente, la parte del SIBO viene muy mal, evidentemente, porque todo me está cayendo mal, otra vez. No lo puedo creer. “Tengo que volver a hacer el tratamiento de cero. Quiero llorar”, agregó angustiada.

La modelo explicó que debido a un error en la medicación deberá volver a comenzar con el tratamiento contra el SIBO con antibióticos y acompañarlo además con otra medicina adicional por 14 días, por lo que deberá ir otra vez a su nutricionista.

“La semana que viene tengo turno, es de NDA Nutrición. Realmente me saco el sombrero con ellos, no saben cómo me acompañaron en todo este proceso”, continuó Moyano.

Y remarcó sobre el tratamiento: “Tengo que volver a fase 1, tengo que volver a hacer todo el tratamiento de cero porque me dieron mal la medicación. Ahora no solamente tengo que tomar la rifaximina, sino que tengo que acompañarlo con otro antibiótico más. Esto durante 14 días”.