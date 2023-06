Flor Parise enfrentó una escandalosa versión de su separación de Karina Jelinek

Embed

En este sentido, Pampito reveló en Mañanísima, Ciudad Magazine, una reciente charla que tuvo con Parise donde aclara que ella nunca discutió con una amiga de ambas por celos, incluso ese rumor hablaba de una pelea con tomada de pelos incluida.

"A nosotros nos había llegado una información hace bastante tiempo que era por una cuestión de celos, porque Flor era muy celosa. Y contamos, de un modo divertido, que en un momento Flor estuvo muy celosa de una amiga de Karina y hasta que llegó a agarrarla de los pelos", indicó el panelista.

Y luego amplió: "Flor me llamó, re buena onda. No estaba enojada. Pero me llamó para contarme su versión. Y me dijo 'eso no pasó nunca. No soy celosa. Nunca agarré de los pelos a nadie'".

Karina Jelinek historia.jpg

Se filtraron los motivos de la separación de Karina Jelinek y Flor Parise

Después de muchas versiones durante largo tiempo, en marzo pasado Karina Jelinek se había animado a blanquear su relación sentimental con Flor Parise en el cumpleaños de Belén Francese. Pero parece que tras ello, la relación terminó quebrándose.

Lo cierto es que hace unas horas la popular modelo que acuñó la frase "Lo dejo a tu criterio" le hizo saber al mundo desde sus Instagram Stories su separación de Parise. Y ahora trascendieron los posibles motivos de la ruptura.

En este contexto, desde Mañanísima, Ciudad Magazine, Pampito y Estefi Berardi abordaron el tema y fue la también angelita quien deslizó “A mí lo que me dijeron es que se celan mucho”, mientras que su compañero agregó:"Sí, sobre todo Florencia”.

“Ellas tenían un acuerdo en la pareja como que habían cosas que estaban permitidas y cosas que no. Dentro de esa libertad que estaba hablada, igual se celaban”, explicó Estefi entonces sobre el fundamental motivo de las chicas para terminar su relación.