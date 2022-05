Flor Peña anunció su fecha casamiento y sorprendió al contar quién será su wedding planner

En ese momento, la conductora de La Pu*@ Ama decidió anunciar qué día será la boda.

"Tenemos la primicia. Nos vamos a casar el 19 de noviembre", exclamó Flor y reveló que harán la ceremonia en Salta y una fiesta en Buenos Aires.

"El 19 de noviembre la hacemos en Cafayate, Salta, y el viernes 25 de noviembre nos casamos en Buenos Aires", detalló.

"¿Por Iglesia?", indagó Dan Breitman y la conductora advirtió: "¿Que Iglesia? ¡Nos mandan una carta documento si nos casamos por Iglesia. Va a ser por Civil".

Por último, Flor reconoció que está un tanto demorada con los preparativos. "Me ofrece casamiento, yo no me lo esperaba. y ahora me tengo que poner a laburar", sostuvo.

¿Quién será la wedding planner del casamiento de Flor Peña y Ramiro Ponce de León?

Florencia Peña sorprendió a todos en su programa en América TV, La Pu*@ Ama, al contar que se casará con su pareja, Ramiro Ponce de León, el 19 de noviembre en Salta y, el 25, hará una fiesta en Buenos Aires.

La conductora reveló además quién será su wedding planner.

"La boda la va a organizar Claudia Villafañe", comentó Flor, que está feliz con esta nuevo paso en su relación.