Flor Peña emocionó con un tierno mensaje de cumpleaños para su hijo Felipe: "La vida siempre..."

"Nos reímos siempre tanto. Fue un hermoso regalo tenerlo cuando ya creí que la maternidad se había cerrado para mí. Pero la vida siempre sorprende. Y aquí estamos, viéndolo crecer… ¡¡¡Felices seis años, hijo de mi corazón!!! Te amamos mucho", cerró la epígrafe de la publicación.

Flor Peña, que quedó embarazada de Felipe a sus 42 años, había transitado una complicada gestación a causa de la trombofilia. La actriz durante su embarazo tuvo que inyectarse diariamente heparina.

Embed

Embed

Embed

Embed

El hijo de Flor Peña contó a qué famosa no invitaría a su fiesta de 15

Desde que Flor Peña anunció que realizará una fiesta de 15 por el cumpleaños de su hijo Juan Otero, las redes sociales se llenaron de opiniones acerca de su decisión. De todas formas, el adolescente no le hizo caso a las críticas y se encuentra planificando cada detalle de su noche soñada.

En medio de los preparativos, Juan estuvo de visita en A la Barbarossa (Telefe) y allí tuvieron en vivo una reunión de organización entre él y los panelistas. Debatieron sobre la música, posibles temáticas, souvenirs, y surgió una polémica cuestión acerca de los invitados.

Juan Otero

"¿A qué amigo famoso de tus padres no invitarías?", consultó la conductora Pía Shaw. “Voy a decir uno que amo pero siento que me robaría el show y es Dan Breitman. Habría que chequear eso antes de invitarlo”, analizó Juan en un primer momento.

Sin embargo, no todo terminó ahí. La conductora decidió indagar en la cuestión y redobló apuesta preguntando que nombre diría en caso de de una mujer. “Un montón, no sé... No es amiga pero Marina Calabró, que ahora salió a hablar”.

¡Marina Calabró, polémico..!, cerró Pía.