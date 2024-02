Flor Vigna reveló el durísimo motivo por el cual se separó de Luciano Castro

Comunicado Flor Vigna separación de Luciano Castro.jpeg

En tanto, minutos más tarde consultada desde Intrusos (América TV) para conocer los motivos de la ruptura, Flor Vigna le confirmó a Karina Iavícoli que efectivamente hace tiempo están separados, al tiempo que le confesó: "Intentamos todo pero no funcionó. Y sentimos que ya es hora de blanquearlo".

Pero eso no fue todo. Porque también se sinceró al revelarle estar "hecha pelotas, como cualquier persona que termina una historia. Pero sé que lo intentamos todo".

Además, tras la consulta de la periodista sobre cuánto influyó el lanzamiento de Picaflor, Vigna le aseguró que "No tuvo nada que ver lo de Nico, ni todo lo que pasó en los medios ni Sabri", y reveló que la ruptura "Tuvo que ver con nuestras diferencias de edad y nuestros trabajos".

"La gira de cada uno es lo que en un punto nos distanció, nada que ver lo de un hijo. Si bien lo pensamos mucho tiempo, con nuestros estilos de vida es muy difícil. Me quedo tranquila porque nos separamos de manera adulta y lo intentamos todo, pero no funcionó", concluyó la cantante desmintiendo así que el no ponerse de acuerdo para ser padres haya sido el motivo de la separación.

En las últimas semanas mucho se habló de la relación de Flor Vigna y Luciano Castro. Los rumores indicaban que había una crisis entre ellos. En tanto, este viernes la actriz y cantante confirmó que están separados.

“Hace un tiempo ya no estamos juntos. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”, manifestó la intérprete de "Picaflor" en un comunicado que compartió en sus redes.

En Socios del espectáculo leyeron el mensaje de Flor Vigna y mencionaron que las cosas en la pareja no estaban bien. De hecho, en el ciclo de El Trece recordaron que tuvieron una fuerte crisis cuando eran parte del elenco de El Divorcio.

"Nosotros habíamos anunciado acá que ellos se estaban separando cuando terminaron de hacer la obra juntos. Después de desmentirlo varias veces, Flor terminó dando una entrevista, en la cual reconoció que tuvieron una crisis cuando dejaron de trabajar juntos. Finalmente, decidieron darse otra oportunidad, pero con reglas más laxas", detalló Nancy Duré.

También se habló que atravesaron un momento duro en la pareja cuando la actriz y cantante colgó en sus historias en Instagram un video picante que generó polémica. En ese posteo, él está con su mano por debajo de su minifalda. El revuelo que desató esa publicación derivó en un fuerte enojo de parte del galán.

La picardía de Vigna al compartir ese video provocó cierto malestar en Sabrina Rojas, la ex del actor. “Está bueno que Flor piense que hay dos niños, que hay una nena de diez años que no está bueno que vea a su papá metiéndole la mano en las partes íntimas”, expresó, tajante, la actriz en diálogo con LAM.

Aunque pusieron lo mejor de cada uno para superar los momentos de turbulencia, tras dos años y medio de amor, Flor y Luciano decidieron poner un punto final a su historia. Y todo indica que es definitivo.