Tremendo cruce entre Flor Peña y Fernanda Iglesias después de que la compararan con Tamara Pettinato

"Es un pensamiento totalmente machista lo que estás diciendo. Es tremendo lo que estás diciendo", fue la respuesta de Flor. "No, no es tremendo", retrucó Fernanda.

La actriz señaló a ella la señalaron por haber ido a Olivos y no a los directivos de medios que también se reunieron con Alberto Fernández. "¿Pero qué estás queriendo decir? ¿Que porque yo soy mujer me lo fui a fif... y el hombre que fue lo hizo para tener una charla? Eso es un pensamiento retrógrado al que no nos tenemos que subir. Todo lo contrario, lo tenemos que hablar", planteó.

"Tamara Pettinato nunca explicó por qué fue y terminó cancelada...", argumentó Fernanda. "Bueno, pero Tamara Pettinato no es Florencia Peña. Yo no estoy en ningún video. ¿Vos estás pensando lo que estás diciendo?", contestó Flor.

"La gente puede pensar eso...", insistió la panelista. "¿Qué mayoría de la gente? Será la gente que conocés vos. Es una burrada total lo que estás diciendo. No naturalicemos esto. Que a esta altura de mi vida, yo siendo la actriz que soy me estén diciendo del otro lado que está bien que sospechen de mí porque yo podría estar en un video con Alberto Fernández sólo porque soy una mina", se defendió la invitada.

Después de unos minutos, bajó el tono de la discusión y pusieron un punto final al ida y vuelta. "No dije que está bien", enfatizó Fernanda. "Entonces, decí que está mal. Está pésimo", remató Flor.

Se supo cómo fue el reencuentro entre Beto Casella y Tamara Pettinato: "Terminó todo mal"

Tras la polémica salida de Tamara Pettinato de Bendita (El Nueve) por el revuelo de los videos en el despacho presidencial, Beto Casella contó que volvieron a estar cara a cara con la panelista.

El conductor estuvo en Entrometidos, el programa de Carlos Monti en Net TV, y reveló que hubo un reencuentro con la hija de Roberto Pettinato, pero no se dirigieron la palabra.

"Si te cruzas con Tamara, ¿qué pasa?", quiso saber el periodista y, para sorpresa de todos en el ciclo, Beto mencionó que eso ya sucedió. "Ya me crucé", precisó.

El conductor indicó que prefirieron no tener diálogo. "Ya me crucé y la verdad, es que nos hicimos los bolu... los dos. Al menos, por ahora”, agregó.

Al finalizar, reflexionó sobre el escándalo que se generó por su desvinculación del ciclo. "Terminó mal. Fue un hecho desgraciado lo que pasó. Fueron tres o cuatro noches que no dormí. Fue al ped.... su enojo. Bastante bien lo manejamos. Es más, nunca la echamos. Le dijimos: 'tomate unos días' y después decidió renunciar", cerró.