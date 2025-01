Pampita y Roberto García Moritán se mostraron juntos con su hija Ana en la playa: las fotos

Lo cierto es que luego de unas semanas de turbulencia, ambos encontraron la paz con el tiempo y enfocaron sus vidas en distintos caminos ya como familia por la pequeña Ana, la hija que los une.

pampita moritan ana en la playa 4.jpg

PrimiciasYa te muestra las imágenes del momento de paz que pasaron los tres juntos en las playas de Punta del Este. Carolina Ardohain se mostró distendida jugando en la arena con su hija y también se sumó Roberto García Moritán al buen momento familiar.

La modelo se acercó al mar junto a su hija con el balde de niños en mano para que juegue con la arena y las dos se mostraron disfrutando a pleno de ese lindo momento veraniego.

Cabe recordar que la modelo se encuentra actualmente en pareja con el polista Martín Pepa, con quien sale hace unos meses, y este comienzo de 2025 lo hizo en Uruguay junto a su hija.

pampita moritan ana en la playa 2.jpg

Roberto García Moritán enfrentó los rumores de un nuevo amor con una frase contundente

Este miércoles trascendió que el empresario Roberto García Moritán estaría viviendo una nueva historia de amor, tras haberse separado de Pampita.

“En las próximas horas, atención mañana, voy a tener data exclusiva sobre Roberto García Moritán. Roberto, dale para adelante y dejá atrás a Pampita”, precisó el periodista Matías Vázquez en Puro Show.

En una nota con PrimiciasYa, el empresario Roberto García Moritán se refirió a las versiones que indican que estaría conociendo a una misteriosa mujer, a meses de la ruptura con la madre de su hija.

El ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires fue tajante y negó estar iniciando una nueva historia de amor. "Se comentó que estás conociendo a alguien, ¿esto es así?", fue la consulta de este portal. "No, no es así", respondió, sin vueltas el ex de Pampita.

Por el momento, Moritán sigue solo, mientras que la diosa de las pasarelas avanza a paso firme con su relación con el polista Martín Pepa, con quien se mostró feliz en Punta del Este.