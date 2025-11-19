Sofía Pachano lució su pancita de seis meses en el estreno de Wicked: así posó junto a los famosos

Wicked 3

Sobre Wicked, el estreno cinematográfico al que asistió Sofía Pachano en la recta final de su embarazo

El día martes 18 por la noche se realizó la avant premiere de la película con asistencia perfecta de muchos celebrities y personalidades del mundo musical.

Sinopsis:

Y ahora, sea cual sea el final de nuestras historias, sé que tú has reescrito la mía al ser mi amiga…

El fenómeno cinematográfico y cultural mundial del 2024, que se convirtió en la adaptación cinematográfica de Broadway más exitosa de todos los tiempos, llega ahora a su épico, electrizante y emotivo final en Wicked: Por Siempre.

Elphaba (CYNTHIA ERIVO), ahora demonizada como la Bruja Malvada del Oeste, vive en el exilio, escondida dentro del bosque oziano mientras continúa su lucha por la libertad de los animales silenciados de Oz, e intentando desesperadamente revelar la verdad que ella sabe sobre el Mago (JEFF GOLDBLUM).

Glinda, mientras tanto, se ha convertido en el símbolo glamoroso de la bondad en todo Oz, viviendo en un palacio en la Ciudad Esmeralda y deleitándose con los privilegios de la fama y la popularidad. Bajo la tutela de Madame Morrible (la actriz ganadora del Óscar® MICHELLE YEOH), Glinda se despliega para servir de consuelo efervescente a Oz, tranquilizando a las masas de que todo está bien bajo el régimen del Mago.

Wicked

A medida que la fama de Glinda crece y ella se prepara para casarse con el príncipe Fiyero (el actor ganador de un premio Olivier y nominado a los premios Emmy y SAG, JONATHAN BAILEY) en una espectacular boda oziana, estar separada de Elphaba la atormenta. Intenta mediar para lograr una reconciliación entre Elphaba y el Mago, pero esas iniciativas fracasarán, alejando a Elphaba y Glinda aún más. Las repercusiones transformarán para siempre las vidas de Boq (el actor nominado al Tony ETHAN SLATER) y Fiyero, y amenazarán la seguridad de la hermana de Elphaba, Nessarose (MARISSA BODE), cuando una chica de Kansas irrumpa en sus vidas.

Mientras una multitud enfurecida se levanta contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba tendrán que unirse por última vez. Con su singular amistad como eje de su futuro tendrán que verse tal y como son, con honestidad y empatía, si quieren cambiar para siempre tanto a ellas mismas como a todo Oz.

En Wicked: Por Siempre también actúa el nominado al Emmy BOWEN YANG y BRONWYN JAMES como Pfannee y Shenshen, los aduladores asistentes de Glinda; la actriz nominada al BAFTA y al Grammy SHARON D. CLARKE (Caroline, or Change) es la voz en inglés de Dulcibear, la niñera de Elphaba; y el actor nominado al Premio de la Academia® COLMAN DOMINGO (The Color Purple, Sing Sing) interpreta la voz del León Cobarde.

La película vuelve a ser producida por MARC PLATT p.g.a., cuatro veces nominado al Premio de la Academia® y ganador del Tony y el Emmy; y por el ganador de varios premios Tony, DAVID STONE. Los productores ejecutivos son STEPHEN SCHWARTZ, DAVID NICKSAY, JARED LEBOFF, WINNIE HOLZMAN y DANA FOX. La primera película, Wicked, que estrenó en noviembre de 2024, fue nominada al Premio de la Academia® en diez categorías, incluida mejor película; ganó el premio Óscar® al mejor diseño de vestuario y al mejor diseño de producción. A la fecha, la película ha recaudado $750 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial.

Wicked: Por Siempre está basada en la obra de teatro musical que definió a una generación, con letra y música del legendario compositor y letrista ganador del Grammy y del Óscar® STEPHEN SCHWARTZ, y en el libro de WINNIE HOLZMAN, proveniente de la novela best seller escrita por GREGORY MAGUIRE. El guion de la película fue escrito por WINNIE HOLZMAN y WINNIE HOLZMAN & DANA FOX. La música original de la película es de JOHN POWELL y STEPHEN SCHWARTZ, con letra y música de STEPHEN SCHWARTZ.