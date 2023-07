Francesca, la hija de Wanda Nara, fue al circo junto a Kennys Palacios: foto exclusiva

Por lo que se puede ver en el video, Isabella y Francesca se encontraban jugando al aire libre en su casa de Nordelta al borde del río y rodeadas de patos. La familia se está quedando en el país debido a que Nara se encuentra realizándose más estudios, por lo que ella misma reveló en un comunicado.

Pero además, PrimiciasYa se enteró que el gran amigo de Wanda, Kennys Palacios, llevó a Francesa al circo Rodas y tuvieron un divertido encuentro con Gladys Florimonte, quien forma parte del exitoso espectáculo.

Este portal se contactó con la actriz y detalló: "La nena una divina, vino con Kennys y una señora. Disfrutaron y se diviertieron mucho. Le regalamos pochoclos, bebidas y nos sacamos una linda foto. Iban a venir sus hermanitos también, pero no pudieron ese día porque tenían otra actividad".

Luego, sobre su breve diálogo con Kennys, Gladys señaló: "A Wanda la conozco, hemos trabajado juntas y la quiero mucho. Yo no le pregunté nada a Kennys sobre cómo estaba ella ya que es todo hermético. Le dije que le mande un beso grande, que le deseo lo mejor y que seguro pronto se va a recuperar. Eso fue todo. Es un momento difícil y fue lindo que venga Francesca a divertirse en el circo, estaba muy contenta".

Francesca hija de Wanda

Ángel de Brito reveló más detalles sobre el estado de salud de Wanda Nara

Luego de que la conductora de MasterChef lanzó un escrito en sus redes hablando de su salud, Ángel de Brito habló del tema al aire de LAM (América TV), en donde dio detalles de la charla que tuvo con Wanda al respecto de la situación.

“Voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, que es Wanda, con la que hablé el fin de semana. Wanda me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando”, comenzó diciendo el conductor.

Y sumó: “Wanda se hizo estudios la semana pasada y, como dice en el descargo, hay valores que no dieron bien. Está atendida por un gran profesional, muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista en lo que supuestamente tiene que tratar. Digo supuestamente porque todavía ella no lo sabe. Hoy a la mañana no tenía el diagnóstico”.

“El único síntoma que tenía Wanda antes de ir a hacerse el chequeo de rutina era una pequeña molestia en el bazo. No sabía si era de los ovarios o del bazo. No sentía nada preocupante como para ir a hacerse un control”, explicó el periodista, aunque dejó en claro que los estudios decidió hacerlos simplemente por rutina.