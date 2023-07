Kennys Palacios tomó una firme determinación tras el delicado cuadro de salud de Wanda Nara

"Kennys la está pasando mal, es muy amigo de Wanda y está casi afuera del Bailando y es un poco lógico", afirmó el presentador. "Es entendible", agregó Floppy Tesouro, quien estuvo invitada al programa de este martes.

Hace unos días, el peluquero de la conductora de MasterChef le había dedicado unas sentidas palabras a través de sus redes sociales. "Gracias por dejarme crecer día a día a tu lado", había escrito en una publicación.

Se supo con quién vivirán los hijos de Wanda Nara tras la llegada de Maxi López al país

A mediados de la semana pasada Wanda Nara se hizo estudios de rutina de cara a un viaje familiar y como los resultados no fueron los esperados, terminó internada para someterse a nuevos chequeos y determinar qué tiene, si bien Jorge Lanata aseguró que se trata de leucemia. En medio de toda esta situación, Maxi López no dudó en tomarse un avión y venir al país para ayudar a su ex con el cuidado de sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

Es así que mientras la conductora de Masterchef rompió el silencio en la tarde del lunes desde sus redes sociales, agradeciendo el cariño recibido y dando a entender que aún no tiene un diagnóstico concreto, desde Socios del espectáculo (El Trece) contaron cómo se organizaron familiarmente.

Valentino, Benedicto y Constantino posteos Maxi López.jpeg

“¿Se van a vivir con el padre los chicos o se quedan con la madre?” quiso así saber Rodrigo Lussich, dándole paso a su compañero, Adrián Pallares, quien reveló que “Los chicos han decidido quedarse con la mamá”.

Y agregó: “Maxi se va a ir a vivir al mismo barrio para estar más cerca. Todos están tratando de que los chicos estén en los posible lo más contenidos”.

Por último, Pallares confió que “Del lado de Maxi no hay mucha simpatía con Mauro. Él se va a quedar 15 días en Argentina para que los chicos estén un poco más cerca suyo”.