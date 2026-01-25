Franco Torchia se disculpó con Juana Viale tras el rumor con Mauricio Macri: "Me vendieron..."

Cabe recordar que, semanas atrás, el periodista había deslizado en el programa Duro de Domar (C5N) que existía un supuesto acercamiento entre la nieta de Mirtha Legrand y el exmandatario, aunque había aclarado que no se trataba de una relación formal. Incluso, pese a la posterior desmentida de los protagonistas, llegó a sostener en Intrusos (América TV): “Yo voy a defender a mi fuente porque confío fuertemente”, al mismo tiempo que admitía que “Juana Viale niega tajantemente esta versión”.

La publicación de Nacho Viale pareció cerrar, al menos públicamente, un episodio que generó fuerte incomodidad en el entorno familiar.

Por qué Juana Viale se mostró muy cerca de Gonzalo Valenzuela en las últimas horas

Juana Viale volvió a quedar en el centro de la escena en las últimas horas al mostrarse muy cerca de Gonzalo Valenzuela, en un contexto sensible para el actor chileno, que atraviesa su reciente separación de Kika Silva. La conductora acompañó a su expareja en un momento familiar clave, dejando en evidencia que, más allá del pasado sentimental, el vínculo entre ambos sigue siendo cercano y armonioso.

El acercamiento se dio el viernes 23, cuando Juana y Gonzalo compartieron una celebración muy especial: el cumpleaños número 18 de Silvestre, el hijo que tienen en común. La reunión fue íntima y quedó reflejada en una historia de Instagram que publicó Valenzuela, donde también apareció Alí, el otro hijo del actor.

“18 años, Sil”, escribió Gonzalo sobre una imagen en la que se los ve a ambos junto a sus hijos, con Juana sosteniendo la torta y todos sonrientes, disfrutando del momento familiar. La postal despertó rápidamente comentarios y especulaciones en redes, donde muchos interpretaron la cercanía como una señal de buena sintonía entre los ex.

La actividad continuó este sábado 24 en Chile, cuando Valenzuela viajó con los chicos para lanzarse en paracaídas y compartir una jornada de adrenalina. En un video que difundió, el actor contó: "Bien, decisión tomada. Nos vamos a lanzar", dejando en claro que analizó mucho la situación antes de animarse. Un plan que reforzó la idea de un fin de semana marcado por la familia, el acompañamiento y la cercanía entre Juana Viale y el chileno.