Franco Torchia se disculpó con Juana Viale tras el rumor con Mauricio Macri: "Me vendieron..."

Franco Torchia dio marcha atrás luego de instalar una versión que involucraba a Juana Viale con Mauricio Macri y pidió disculpas públicas al aire. El gesto no pasó inadvertido para Nacho Viale, que reaccionó en redes con un sugestivo mensaje. Qué dijo.
25 ene 2026, 20:52
Franco Torchia se disculpó con Juana Viale tras el rumor con Mauricio Macri
Luego de la fuerte repercusión que generó una versión sobre un supuesto romance entre Juana Viale y Mauricio Macri, el periodistaFranco Torchia decidió dar marcha atrás y pedir disculpas públicas. El comunicador reconoció su error al aire y admitió que fue víctima de una información falsa que terminó instalándose mediáticamente.
“Me vendieron pescado podrido”, lanzó Torchia durante su descargo en C5N, donde aclaró que no existió ningún tipo de vínculo sentimental entre la conductora y el expresidente. El periodista asumió la responsabilidad por el impacto que tuvo la versión y se mostró visiblemente arrepentido.
El pedido de disculpas no pasó inadvertido para Nacho Viale. Este domingo, el productor compartió en sus redes sociales el fragmento del programa en el que Torchia se dirige directamente a su hermana, acompañado por un emoji de balanza, en una clara alusión a la reparación pública. “Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión cien por ciento falsa que yo di al aire días atrás”, se escucha decir al periodista en el video.
En ese mismo mensaje, Torchia fue contundente al desmentir cualquier relación entre Juana y Macri: “Es totalmente falsa esa versión de algún vínculo con el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué yo di esa versión? Porque me vendieron pescado podrido”. Además, reconoció el daño generado: “Ese vínculo no existió, sé que al poner en circulación ese vínculo generé hostigamiento, angustia y dolor en ella y en sus afectos cercanos. Pido muchísimas disculpas. Fallé gravemente, muchas disculpas Juana”.
Cabe recordar que, semanas atrás, el periodista había deslizado en el programa Durode Domar (C5N) que existía un supuesto acercamiento entre la nieta de Mirtha Legrand y el exmandatario, aunque había aclarado que no se trataba de una relación formal. Incluso, pese a la posterior desmentida de los protagonistas, llegó a sostener en Intrusos (América TV): “Yo voy a defender a mi fuente porque confío fuertemente”, al mismo tiempo que admitía que “Juana Viale niega tajantemente esta versión”.
La publicación de Nacho Viale pareció cerrar, al menos públicamente, un episodio que generó fuerte incomodidad en el entorno familiar.
Por qué Juana Viale se mostró muy cerca de Gonzalo Valenzuela en las últimas horas
Juana Viale volvió a quedar en el centro de la escena en las últimas horas al mostrarse muy cerca de Gonzalo Valenzuela, en un contexto sensible para el actor chileno, que atraviesa su reciente separación de Kika Silva. La conductora acompañó a su expareja en un momento familiar clave, dejando en evidencia que, más allá del pasado sentimental, el vínculo entre ambos sigue siendo cercano y armonioso.
El acercamiento se dio el viernes 23, cuando Juana y Gonzalo compartieron una celebración muy especial: el cumpleaños número 18 de Silvestre, el hijo que tienen en común. La reunión fue íntima y quedó reflejada en una historia de Instagram que publicó Valenzuela, donde también apareció Alí, el otro hijo del actor.
“18 años, Sil”, escribió Gonzalo sobre una imagen en la que se los ve a ambos junto a sus hijos, con Juana sosteniendo la torta y todos sonrientes, disfrutando del momento familiar. La postal despertó rápidamente comentarios y especulaciones en redes, donde muchos interpretaron la cercanía como una señal de buena sintonía entre los ex.
La actividad continuó este sábado 24 en Chile, cuando Valenzuela viajó con los chicos para lanzarse en paracaídas y compartir una jornada de adrenalina. En un video que difundió, el actor contó: "Bien, decisión tomada. Nos vamos a lanzar", dejando en claro que analizó mucho la situación antes de animarse. Un plan que reforzó la idea de un fin de semana marcado por la familia, el acompañamiento y la cercanía entre Juana Viale y el chileno.