Fuerte cruce entre Cristina Pérez y Javier Milei al aire: "Me estás operando"

Pero, Pérez no quiso dejarlo pasar: "Si no me contestas me está evadiendo la pregunta y es grave, ¿vas a votar con los Kirchner?".

"Cuando aparezca un proyecto, hablaré. Yo no me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores. Te cuento que para que se salga esa ley se necesitan 129 votos y el kirchnerismo tiene 118 y se le cayeron 7 propios. No tienen los votos. Entonces salir a perseguir a una persona y operarlo eso es lo que está mal", contestó el funcionario casi a los gritos.

"Yo te cuento lo que hace la gente de Juntos por el Cambio y si hay periodistas funcionales a eso... vos sentite como quieras, es un problema tuyo, no mío. Yo no voy a hablar de un proyecto que no existe. Y lo que te tiene que quedar claro es que yo juego con las reglas que se establezcan, y para eso necesitan 129 votos que no tienen", agregó.

Cristina volvió a tomar las riendas de la charla, pero no pudo, Milei volvió a la carga: "Salir a perseguir a una persona mediáticamente está mal. Y utilizar los recursos para eso, está mal. Estás operando con el formato de Juntos por el Cambio sobre un proyecto que no existe, dale".

"Muy fácil es operar. Respetar la bajada de línea que manda el Gobierno de la Ciudad. No voy a contestar sobre abstracciones construidas por los delincuentes de Juntos por el Cambio para que me vengan a operar", dijo el hombre terminando la charla.

Pérez le expresó que estaba equivocado y se sentía "ofendida" por sus dichos pero a Milei no le importó y dio por terminada la entrevista.

Javier Milei volvió a embestir contra "la casta política" y aseguró: "Voy a ser el próximo Presidente de la Argentina"

En plena carrera electoral a la presidencia, el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, visitó Tucumán y al grito de los presentes, que vitoreaban "Milei presidente", el economista reiteró sus intenciones de suceder a Alberto Fernández en el sillón de Rivadavia. Además, embistió nuevamente contra "la casta política" y los calificó de "brutos".

“Voy a ser el próximo Presidente de la Argentina”, aseguró, a su vez, que reivindicó "las ideas de la libertad", en el acto que realizó en la provincia norteña junto con Fuerza Republicana, el partido conducido por el legislador provincial Ricardo Bussi, hijo del represor condenado Antonio Bussi.