Fuerte cruce entre La Negra Vernaci y Yanina Latorre, que terminó con un tremendo exabrupto

En ese momento, la panelista cruzó a la conductora. "No te hagas la buena ahora, que me estuviste dando lindo y parejo", exclamó.

"Conmigo no eh, conmigo no", retrucó Vernaci. "Ya me tenes podrida. Después te hacés la amiga", siguió Yanina. "Yo nos soy tu amiga", le aclaró la invitada. "Yo tampoco, pero después te haces la simpática y me hablas por WhatsApp", remarcó la angelita.

La conductora radial trató de explicarle a la panelista que no tenía nada personal en su contra: "Yo no te doy a vos. Le doy a todos en general".

Vernaci se sacó y elevó el tono. "Te querés hacer la picante todo el tiempo", le recriminó a Yanina. "Vos también te querés hacer la picante todo el tiempo", contestó la panelista. "Picante tengo la arg.... ¡Terminala!", sentenció la figura radial y dio por concluida la discusión.

Yanina Latorre cruzó a Estefi Berardi: "Mirame a la cara cuando te hablo"

Hace unos días en LAM (América TV), Yanina Latorre protagonizó un tenso cruce en vivo con Estefi Berardi.

Todo se generó porque estaban debatiendo sobre la supuesta hermana de Carmen Barbieri, un caso que dieron a conocer en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco.

"Mazzocco debería investigar a Yanina", sugirió Ángel de Brito. "Tengo todo clarísimo. Mi papá tuvo otra pareja después de estar con mi mamá, pero él nunca quiso tener más hijos", mencionó la mujer de Diego Latorre.

En ese momento, Estefi interrumpió la charla y quiso seguir con otro tema. "Esto es más importante, me parece. Alfredo Barbieri le daba plata...", acotó la panelista.

"Te hago una pregunta. Después seguimos con el programa. Sos bastante mal educada. ¿Qué te hace pensar que la vida de Carmen Barbieri es más importante que la mía? ¡Y mirame a la cara cunado te hablo!", fue la reacción de Yanina.

"Me encanta que me mande", retrucó Estefi. "No te mando. Te hablo bien porque soy una señora mayor y me debés respeto", le contestó la mujer de Diego Latorre.

"No me hablas bien siempre. Me parece que es más mal educado decirle 'pelotud... a alguien'", le recriminó Estefi. "Nunca te dije 'pelotud...'", remarcó la rubia. "Sí, me dijiste 'la pelotuda de las redes'", sentenció Estefi.

Finalmente, Ángel de Brito intervino, puso paños fríos y retomó el desarrollo normal del programa.