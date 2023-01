Fuerte cruce entre Laura Ubfal y Coti de Gran Hermano 2022: "Dejame hablar"

“Tenés 20 años y no tenés una formación que te haga entender ciertas situaciones, sos chiquita, ojalá muchas cosas las pueda cambiar. Para mí, en la casa, y espero que cambies porque sos muy chica, representaste a lo peor de las mujeres”, le dijo la periodista.

“Cuando yo dije 'celosa, envidiosa, falsa', representaste todo eso feo de las mujeres”, siguió contundente la panelista contra la correntina. Y entonces Coti Romero le respondió: “¿Me dejás contestar, por favor? Hay que estar dentro de la casa, no podés decir eso cuando no estuviste”.

“Yo te dejé hablar así que ahora dejame hablar a mí. No son caprichos y no va por la edad, es por la situación en la que estaba. Yo pude haber vivido menos que Alfa pero yo sabía separar las cosas”, le aclaró Coti a Laura Ubfal.

Y siguió con su aclaración: “Yo teniendo 20 años sabía separar entre jugador y persona. Yo no soy afuera lo que fui adentro de la casa, cometí errores, soy humana pero no por eso me tienen que marcar como una mala mujer”.

La advertencia de Santiago del Moro a Coti por no usar preservativos en Gran Hermano 2022

En el Debate, Coti Romero habló de su noviazgo en la casa con el Conejo Alexis Quiroga y reconoció que se equivocaron al tener sexo al lado de Alfa, lo que motivó un llamado de atención del hombre de 60 años.

“En ese momento me sentí muy mal, más también por mis papás, porque decía ‘Ellos no me criaron de esta forma, yo no soy así’”, reconoció la joven correntina. Y señaló que “era como haberlo hecho frente a una persona mayor”.

Ante esto, Santiago del Moro retó a la joven por no utilizar preservativos en sus relaciones con su pareja en el reality: “La primera cosa que pregunté cuando vine a hacer este programa, fue cómo iba a ser el tema de los preservativos. Para mí, el tema del cuidado, del forro, es fundamental, y no se habla nunca”, dijo el conductor contundente.

Y explicó: “Y para mí, que haya tanta gente joven con ganas de vivir su cuerpo me parece genial porque a todos nos gusta tener relaciones, pero que nadie hablara nunca del preservativo me parecía tremendo".

"Porque yo a mis 20 años tenía relaciones, pero el forro no es ni tema, siempre está y más en relaciones ocasionales como las de la casa porque es gente que no se conoce”, añadió el conductor.

“Cuidate mucho, porque como siempre te decimos nosotros: si no te cuidás vos, no te cuida nadie”, finalizó Santiago del Moro.