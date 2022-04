Fuerte declaración de Fernando Burlando sobre Luciana Salazar: "No me..."

Ante esta situación, Burlando habló en Socios del espectáculo y disparó contra Luciana. "Yo soy el representante legal de Martín Redrado. A mí no me preocupa lo que pueda decir Luciana, sí puedo decir que Martín ya no tiene vínculo con Luciana y tampoco tiene ningún tipo de obligación con ella", exclamó.

Además, se refirió a la pelea mediática que hay en torno a Matilda, la hija de Salazar, y se lamentó: “Martín no se involucra ni se mete con la menor. Si algo quedó en claro en este tiempo es el tipo de familia que él quiere tener. Los menores no tienen que estar involucrados, se les hace un daño muy grande”.

Para cerrar, Burlando lanzó un contundente mensaje contra Salazar: “Martín Redrado es un tipo serio, tiene los pies sobre la tierra, es razonable y criterioso. Del otro lado... Martín quiere respeto y todo esto que se genera, no tiene nada que ver con eso. No quiere hablar porque el tema lo supera, tiene una vida seria y aparecen cosas que no tienen criterio de realidad”.

Fernando Burlando disparó contra Luciana Salazar y le hizo una fuerte advertencia que involucra a su hija en medio de la nueva guerra mediática y judicial contra Martín Redrado.

En Socios del espectáculo hicieron referencia a ese comentario del abogado sobre las palabras manifestadas por Luli en su conflicto con el economista, destacando que el “daño que se le hace a Matilda es irreversible”.

Mariana Brey hizo mención a la reciente conversación que había sostenido con Fernando Burlando, mientras que Adrián Pallares resaltó que la comunicación “estaba cargada de intensidad porque Fernando Burlando le estaba taladrando la cabeza dando su palabra”.

“Burlando es mi fuente de consulta. De verdad pienso que yo soy más intensa en ese sentido porque me gusta tener data”, le contestó Brey, al tiempo que agregó que le había escrito a Redrado para obtener su versión acerca de este tema, quien le respondió que “de este tema no voy a hablar nunca más”.

“Hablé con Burlando, le conté lo de la desmentida de Luciana, y me dijo que, con este tipo de situaciones, el daño que se le hace a Matilda es irreversible”, señaló la panelista.

Luego, Pallares comentó: “Se mete profundo. Eso es una línea de lo que es Fernando Burlando, y él es el abogado de Redrado por más que Luciana diga lo contrario”.