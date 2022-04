La dura advertencia de Fernando Burlando a Luciana Salazar en medio del nuevo escándalo con Martín Redrado

Mariana Brey hizo mención a la reciente conversación que había sostenido con Fernando Burlando, mientras que Adrián Pallares resaltó que la comunicación “estaba cargada de intensidad porque Fernando Burlando le estaba taladrando la cabeza dando su palabra”.

“Burlando es mi fuente de consulta. De verdad pienso que yo soy más intensa en ese sentido porque me gusta tener data”, le contestó Brey, al tiempo que agregó que le había escrito a Redrado para obtener su versión acerca de este tema, quien le respondió que “de este tema no voy a hablar nunca más”.

“Hablé con Burlando, le conté lo de la desmentida de Luciana, y me dijo que, con este tipo de situaciones, el daño que se le hace a Matilda es irreversible”, señaló la panelista.

Luego, Pallares comentó: “Se mete profundo. Eso es una línea de lo que es Fernando Burlando, y él es el abogado de Redrado por más que Luciana diga lo contrario”.

Luciana Salazar y Matilda.jpg

Martín Redrado y una nueva batalla judicial con Luciana Salazar

Tras el escándalo generado después de que Martín Redrado dejara de pagar la cuota del banco de óvulos de Luciana Salazar, el economista decidió recurrir a su abogado, Fernando Burlando, para poder defenderse.

“Cada determinada cantidad de tiempo aparece repitiendo hechos y situaciones, y estamos estudiando si eso podría configurarse como un hostigamiento”, dijo Burlando, al hacer mención a las constantes actitudes de Salazar hacia Redrado.

“Hoy, no tiene vínculo con Luciana, pero sistemáticamente aparecen estos rebrotes que lo perjudican y le generan una situación de violencia moral. Lo quiere hacer partícipe de una paternidad que no le es propia, o una relación que no le es propia”, cerró el letrado.