Fuerte denuncia de Brenda Asnicar: "Le abrí las puertas de mi casa a gente que me ha robado"

“Bol...nunca fui. Siempre intuyo y, a la corta o a la larga, aunque las decepciones duelan, me doy cuenta quién es quién. Le he abierto las puertas de mi casa a gente que me ha robado y a gente que ha querido saber de mi vida para después comentar sobre mis dolores”, siguió en otro posteo.

Por último, remarcó que quiere lejos de su vida las personas que son falsas. “Personajes que con excusa de estar cerca se creen con derecho de opinar de mi vida privada con personas que ni me conocen. Fuck a todos esos porque cada día soy más fuerte. A todos esos le doy la espalda”, sentenció.

Brenda Asnicar presentó a su novio millonario en TV

Brenda Asnicar estuvo en "No es tan tarde", el programa de Germán Paoloski en Telefe, y se mostró por primera vez junto a su nuevo novio, el millonario Adam Justin, un importante agente de bienes raíces norteamericano.

“Lo conocí en un bar y me encantó. Un amigo, que vive en Nueva York, me llamó y me invitó a pasar unos días allá", comenzó narrando la actriz al recordar cómo nació el amor.

Asnicar precisó que su amigo fue el cupido de la relación. "Llegué a Nueva York y mi amigo nos presentó. A los pocos días, fuimos a ver jazz. Fue amor a primera vista. Cuando lo vi dije: ‘ah bueno, ¿este pibe qué onda?’”, detalló.

La actriz reveló también que Adam conoce muy bien Buenos Aires porque suele venir para campeonatos de Polo. "Hace diez años que viene porque juega el Polo. A él le gusta mucho Argentina, y obviamente, los caballos, que a mí también me encantan", concluyó.