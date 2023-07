Fuerte denuncia de un teatro contra Nicolás Cabré: "Su conducta perjudicó..."

En tanto, en el extenso texto publicado en Twitter el teatro detalló que "La función comenzó con total normalidad, pero a los pocos minutos, el operador de sonido de la compañía recibió un mensaje de WhatsApp de Nicolás Cabré, enviado durante una salida de escena, en el cual solicitaba que se bajara el volumen del sonido".

Me duele una mujer afiche.jpg

Y agregó que ante este pedido, el técnico de sonido le explicó que todo estaba bien. Pero Cabré amenazó con interrumpir la función. "Si no bajan el sonido, me saco el micrófono y abandono la obra" habría sido la respuesta del actor, por lo que el operador optó por acatar el pedido. Es así que las autoridades del teatro Cañuelas aseguran que desde ese momento los espectadores no pudieron escuchar bien el resto de la función.

"En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores. Queremos que sepan que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la reapertura para brindar funciones de primer nivel y permitir que el público pueda disfrutar plenamente de los eventos que presentamos", concluye el comunicado.

TW Denuncia teatro Cañuelas contra Nicolás Cabré.jpg

Nicolás Cabré participó de un vivo de China Suárez y leyó un picante comentario: la reacción de la actriz

En mayo pasado la China Suárez estuvo unos días en Brasil por cuestiones de trabajo y, desde el hotel donde se hospedó, la actriz hizo un vivo de Instagram y protagonizó un momento inesperado: terminó hablando con Nicolás Cabré y su hija Rufina.

Los actores fueron pareja y fruto de esa relación tienen una nena de nueve años por quien mantienen una muy buena relación. Y eso quedó demostrado este martes cuando hicieron una transmisión en directo.

En la conversación, la China les contó a su hija y a su expareja que estaba en la habitación del hotel cenando: hasta les mostró algunos de los platos, y lució un pijama de Mickey. En todo momento, Cabré reconoció, un poco en broma y un poco en serio, que no le encontraba mucho sentido a la transmisión. “¿La idea de esto qué sería? ¿Contestar lo que escriben?”, señaló.

Nicolás Cabré

Pero pese a que la participación de Nico fue muy breve, el actor descolocó a la China al leer en plena transmisión que Rodo Lamboglia, empresario con el que según Yanina Latorre Suárez le habría sido infiel a Rusherking, se había sumado al vivo.

"Hay que tener cuidado con lo que decís", le dijo Cabré a Rufi. Acto seguido, el actor le cambió la cara a su ex al exponer que Rodo estaba activo en su ida y vuelta. "Mirá, Rodo está ahí. ¿Qué dice?", leyó Nicolás. "¿Qué?", le respondió la actriz y cantante. "Ahí está Rodo. Se sumó Rodo", repitió el actor, cambiándole la cara a la China en vivo.