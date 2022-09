Fuerte discusión en LAM entre Yanina Latorre y Estefi Berardi

Embed

En ese instante, Yanina saltó contra su compañera: "Siempre estás jodiendo con la edad. Sos muy agresiva y mal educada. La fuente no tiene edad".

"Mirá... vos sos la que más se equivoca y no lo reconoce. Dijiste que Zaira Nara se cog... a un tipo y no lo hizo. La chica dice: 'no lo hice'. Y ella manda en cana a una mina que tiene familia. Eso es grave... eso es gravísimo", retrucó Estefi. "Primero, bajá el tono. Y segundo, lo tengo comprobado y con pruebas", le contestó la mujer de Diego Latorre.

"¡Zaira te desmintió! Yo me moriría de la vergüenza si digo semejante barbaridad", reiteró Estefi. "Yo no le creo. Y no me puedo matar con ella públicamente así que cállate la boca, jamás me equivoqué", remató Yanina.

image.png

El drama de Estefi Berardi: se enteró en vivo que entraron a robar a su casa y se fue de LAM

Estefi Berardi sorprendió a todos en el estudio de LAM (América TV). Apenas comenzó el programa, la panelista reveló que sonó la alarma de su departamento porque ingresó un delincuente. Es la segunda vez que le ocurre un hecho similar en lo que va del año.

"Otra vez le quisieron robar", advirtió Ángel de Brito. "Sí, segunda vez. Me acaban de avisar. Se activó la alarma y dije: 'debe ser que se activó por el viento', pero no. Tengo la policía en mi casa. Un chorro volvió a entrar", detalló la angelita.

Embed

Estefi describió cómo hizo el sujeto para ingresar. "Rompió la reja que puse en el balcón. Entró y, como se disparó la alarma, se fue. Por suerte, lo agarraron", explicó.

Por último, la panelista indicó que su novio estaba esperándola en el departamento. "Me llamó mi novio. Ahora está él con un amigo. ¡Que horrible vivir así!", sentenció, indignada.