Lali Espósito cruzó fuerte a Estefi Berardi: "Me preocupa pensar que haya gente..."

A raíz de este suceso, en redes sociales comenzó a circular el audio oficial, que se trataba de Lali actuando en una película y el chat que había recibido la panelista, estaba armado, por lo tanto era una Fake News.

"¿Existe persona menos preparada que Estefi Berardi en TV?, ¿Como podes dar una noticia tan fake como real inventada por un hater'. ¿ Tanto te cuesta chequear?", escribió un usuario. Al verlo, Lali decidió contestar y comentar al respecto.

"Jajajjaja me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS (que si no la vieron la recomiendo) Pero después de reírme me preocupo en pensar que haya gente que "informe" así. Media pila che (me sigo riendo ahora..)", dijo la cantante.

Estefi no se quedó callada, y le contestó: “No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake News que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada”, concluyó Berardi.

Lali Espósito se animó a contar los detalles de su bisexualidad

Lali Espósito se animó a hablar sobre su bisexualidad. La actriz y cantante contó en una nota de radio que gracias a sus canciones puedo darse el permiso de admitir que le gustan también las chicas.

Invitada por el programa Nadie Dice Nada, que conduce Nico Occhiato por Luzu TV, Lali se animó a contar con lujo de detalles cómo se animó a permitirse expresar lo que sentía por el mismo género.

“Fui, de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, y por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea”, explicó Lali.

“Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería…”, sumó.

“¿En qué sentido?”, cuestionó Occhiato y Lali respondió: “Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”.

“Yo no era consciente de que era la construcción de la chica de la tele, políticamente correcta y simpática, Ser simpática me sale natural, pero sentía que estaba ocultando algo”, indicó.