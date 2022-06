Fuerte mensaje de Martita Fort en el día del cumpleaños de Gustavo Martínez

Embed

“¡Feliz cumple, Gus! Siempre te voy a extrañar. Sigo sin poder creer tu pérdida”, comenzó Martita su emotivo mensaje en Instagram Stories junto a un breve video de un festejo anterior donde se lo ve a Gustavo soplando las velitas.

“Fuiste un hombre con un gran corazón y siempre me sacabas una sonrisa. Nunca te voy a olvidar. ¡Feliz cumpleaños!”, agregó la adolescente a flor de piel, y acompañó sus posteo con un emoji de un corazoncito blanco y una paloma blanca.

Marta Fort describió cómo era Gustavo Martínez antes de morir

Antes de que se suicidara, el pasado 17 de febrero tirándose de un piso 21, Marta Fort habló sobre Gustavo Martínez en una entrevista. La hija de Ricardo Fort describió cómo era y solo tuvo palabras cariñosas para con él.

El tutor legal de ella y su mellizo, Felipe Fort, padecía un cuadro de depresión a lo que se sumaba un principio de alzheimer y el miedo a quedar solo luego de que los mellizos cumplieran 18 años y se fueran a vivir a Miami como lo deseaban.

Telefe Noticias puso al aire una entrevista de Marta para un segmento llamado “Herederos”, grabada dos días antes del suicido de Gustavo. Entrevistada por Gisela Busaniche, la hija del Comandante recordó a su padre, habló de su futuro y contó la relación que tenía con su tutor y con Marisa, su eterna niñera.

“Gustavo es mi tutor, es una persona tranquila, buena, es bastante casera. Le gusta quedarse siempre en la casa”, lo define. “Marisa es la que me acompaña en los viajes, me lleva, me trae: ella es mi niñera”, definió sobre el hombre que se hizo cargo de ellos cuando murió Ricardo, en 2013.

“Obviamente eran opuestos. A Gustavo no le gusta aparecer mucho en las cámaras, a mi papá le encantaba, se cagaba de risa cuando entraba a un lugar lleno de cámaras. A Gustavo capaz le jodía pero estaba al lado de mi papá y no podía hacer nada: eran polos opuestos, pero se atrajeron”, recordó.

Los mellizos fueron los primeros en el país en nacer con subrogación, algo que en ese momento no era tan conocido en nuestro país, por eso al momento de decir cómo lo contaba en el colegio dijo que tenía dos padres: “Un papá Gustavo y un papá Ricardo”. Pero explicó: “Era todo muy nuevo, y era raro decir que tenía dos papás. Él siempre dijo: ‘decile papá a tu papá; a mí decime padrino, o tutor”.