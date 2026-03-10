La foto de la hija de Alex Caniggia que sorprendió por su parecido con Claudio "El Pájaro" Caniggia

Pero hubo un detalle que terminó de potenciar la comparación entre generaciones. La niña llevaba una vincha blanca en la cabeza, un accesorio que durante años fue parte del look característico de Caniggia dentro y fuera de las canchas.

Ese pequeño guiño estético reforzó aún más la similitud y desató una ola de comentarios entre los usuarios, que no tardaron en remarcar el parecido.

Muchos seguidores señalaron que no solo el estilo recordaba al exfutbolista, sino también algunos rasgos físicos. La mirada, la forma del rostro y la expresión de Venezia hicieron que varios recordaran al delantero en sus años dorados en el fútbol.

Venezia Caniggia

Cuándo nació Venezia, la hija de Melody Luz y Alex Caniggia

Venezia nació en 2022, fruto de la relación entre Melody Luz y Alex Caniggia, y desde entonces se convirtió en una de las protagonistas de las redes sociales de sus padres.

Tanto la bailarina como el mediático suelen compartir momentos cotidianos de su vida familiar y del crecimiento de la niña. En varias oportunidades también se pudo ver el vínculo cercano que mantiene con su abuelo Claudio.

De hecho, Alex Caniggia ha publicado distintas imágenes y videos en los que el exfutbolista aparece junto a su nieta, mostrando un costado muy cariñoso y familiar.

La llegada de Venezia también marcó un momento importante en la familia Caniggia. Su nacimiento coincidió con una etapa de mayor acercamiento entre Alex y su padre, después de años en los que el vínculo había estado marcado por el distanciamiento público.

Desde entonces, el exjugador de la Selección argentina se ha dejado ver en distintos encuentros familiares, cumpleaños y reuniones privadas, disfrutando de su rol como abuelo.

Ahora, con esta nueva publicación de Melody Luz, el parecido entre abuelo y nieta volvió a convertirse en tema de conversación en redes. Para muchos seguidores, la imagen de Venezia con la vincha blanca parece una verdadera postal que remite a los años en los que Claudio Caniggia brillaba en el fútbol internacional.

Una coincidencia genética que, para los usuarios, dejó una conclusión casi unánime: la pequeña heredó mucho más que el apellido. También parece haber heredado el inconfundible look del “Pájaro”.