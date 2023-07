Fuerte reacción de Lucas Benvenuto tras ver la entrevista a Jey Mammon en Secretos Verdaderos: "Dispuesto a..."

En la entrevista también habló sobre el patinador y negó haberlo abusado. Frente a esto, Benvenuto publicó un duro descargo en su cuenta de Instagram.

“No quiero que me des un abrazo. Es tarde para eso. Quiero que abras los ojos y escuches con atención sin que intenten marearte”, comienza el posteo.

Y agrega: “Quiero y necesito que los derechos del niño en Argentina dejen de ser vulnerados. Los derechos del niño no se vulneran jamás. Bajo ningún punto, bajo ningún arreglo o conveniencia”. Luego suma: “Sigo firme y dispuesto a recuperar todo aquello que me robaron”.

“Sigo acá, Lu... me convertí en el adulto que siempre necesitaste. No estás solo, no estamos solos”, cierra el escrito.

Lucas Benvenuto

Se confirmó con quién va a ir Jey Mammon a los premios Martín Fierro 2023

Mucho se habló sobre la presencia de Jey Mammon en la entrega de los Premios Martín Fierro 2022 luego de la polémica que se generó por la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra.

En el piso de Intrusos (América), el conductor y humorista confirmó que irá a la ceremonia. "El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", advirtió.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Jey Mammon reveló quién lo acompañará en su mesa: "En Telefe me invitaron y voy a estar el domingo en la mesa de La Peña de Morfi de los Martín Fierro. Voy a ir con Jésica (Cirio) y con mis compañeros".

El humorista comentó que se reunió con los integrantes del ciclo para definir cómo llegarán al recinto. "Nos juntamos hoy para combinar cómo nos encontramos y cómo vamos", detalló.

Al finalizar, Jey se refirió a un rumor, que indicaba que en Telefe no querían que fuese parte de la gran fiesta de la TV. "Si quisieran invisibilizarme, no me invitarían a los Martín Fierro", consideró.