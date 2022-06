Fuerte relato de un ex ganador de Gran Hermano: "La sufrí"

Y añadió: “Después hay que tener la cabeza muy fría para bancarse que como salís y estás recontra expuesto, y después de un momento para el otro no te miran más y se termina la fama. A mí me pasó que quise volver a mi vida normal y fue muy duro, porque quería entrar a trabajar a colegios y no podía. El primer año odiaba que me reconocieran en la calle, tuve hasta gente acampando en la puerta de mi casa, le pedían autógrafos a mi familia”.

image.png

Y remarcó sobre sus días allí dentro: “Por todo lo que muestra el reality, es muy muy difícil sostener una estrategia, un personaje durante todo el tiempo. Los primeros 15 días lo sostenés y después se termina. Y ahora están acostumbrados a estar hipercomunicados. Ojo con la ansiedad que provoca estar sin el teléfono eh. Cuando estuve yo, los primeros 15 días miraba a cámara, los siguientes dos meses miraba de reojo cuando me acordaba y después ya me olvidé que estaban. Imaginate que cuando eran las galas, nos bañábamos y nos poníamos lindos porque íbamos a salir en la tele”.

Sobre el final, Marcelo Corazza les dio un consejo a los participantes que ingresarán en 2022 al reality: “Los participantes tienen que recordar que todo lo que se muestra, es lo que hiciste vos adentro de la casa. Lo que se ve es lo que hiciste, es muy raro que una producción se ensañe con uno y muestre solo lo malo. Pero si una persona da material para mostrar que todo el día es un vago, que todo el día es malo o que todo el dia hace chistes, se muestra eso porque así se genera el contenido. Hay que estar muy fuerte de la cabeza hoy para mostrar todo lo que sos en realidad y sin el filtro de lo que puede generar la red social. Acá te levantaste mal, te ven. Subís de peso, te ven. Esto es vida real y es un desafío grande para cualquiera hoy”.

marcelo corazza.jpg

Tamara Paganini recordó el shock que vivió cuando salió de Gran Hermano

Tamara Paganini saltó a la fama por haber sido la subcampeona de la primera edición de Gran Hermano, el formato internacional que pronto vuelve a la pantalla de Telefe.

La ex figura del reality estuvo en Intrusos y recordó el drama que vivó después de su experiencia en el programa. "Nos llevaron a un hotel y nos pusieron a dos productores a 'cuidarnos'. No podíamos salir de ahí", comenzó narrando Tamara.

"Un día le dije a uno de los productores: 'yo voy a salir para ver a mi novio'. Pero no nos dejaban. Me cansé y le dije: 'me voy'", continuó.

Tamara mencionó que ese productor le explicó por qué no la podía dejar salir. "Me paró y me dijo: '¿querés saber por qué no podes salir?'. Me llevó en el auto a un café en el centro. Entramos y, a los cuatro minutos, tuvimos que salir corriendo, de la cantidad de gente que había", detalló.

Por último, la ex GH rememoró que la exposición se volvió un calvario: "En ese momento, me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo en la calle. Pensé 'estoy va a pasar en dos meses', pero no pasaba, siguió durante un largo tiempo", sentenció.