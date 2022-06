Tamara Paganini recordó el shock que vivió cuando salió de Gran Hermano

"Nos llevaron a un hotel y nos pusieron a dos productores a 'cuidarnos'. No podíamos salir de ahí", comenzó narrando Tamara.

"Un día le dije a uno de los productores: 'yo voy a salir para ver a mi novio'. Pero no nos dejaban. Me cansé y le dije: 'me voy'", continuó.

Tamara mencionó que ese productor le explicó por qué no la podía dejar salir. "Me paró y me dijo: '¿querés saber por qué no podes salir?'. Me llevó en el auto a un café en el centro. Entramos y, a los cuatro minutos, tuvimos que salir corriendo, de la cantidad de gente que había", detalló.

Por último, la ex GH rememoró que la exposición se volvió un calvario. "En ese momento, me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo en la calle. Pensé 'estoy va a pasar en dos meses', pero no pasaba, siguió durante un largo tiempo", sentenció.

Tamara Paganini contó de qué vive a 21 años de Gran Hermano

La primera edición del reality Gran Hermano fue un verdadero éxito en la pantalla y tuvo a varios puntos altos y polémicos dentro de la casa como Gastón Trezeguet y Tamara Paganini, quien hace unos meses apareció con hematomas debajo de los ojos y aclaró por qué.

En las últimas horas quien sorprendió desde su cuenta de Instagram fue La India Tamara Paganini, subcampeona de aquella primera edición del reality que se emitió por Telefe, quien contó de qué vive a 21 años de GH.

"Según los haters soy millonaria. En mi Tiktok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata", indicó Tamara en un video donde aclaró a qué se dedica en la actualidad tras la explosión en los medios.

"Hace ya más o menos 8 años estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad”, precisó Paganini sobre su actual trabajo.

Y añadió sobre su función: “Me encargo de buscar errores, problemas, malos tratos y demás en pacientes, informalos, tomarles los datos”.

“Por suerte la gente que es atendida en el laboratorio está muy conforme, por lo tanto no recibo muchas puteadas, y como yo soy la que ayuda al paciente a quejarse y a contar qué le pasó, no me maltratan”, expresó La India.

Y comentó sobre una dura experiencia en su trabajo: “En época de Covid-19 me atendió una señora y yo tenía que hablar con su hijo. Tenía 35 años el muchacho, el hijo de la mujer había muerto y se puso muy mal. Me dijo: ‘Mi hijo falleció hace una semana, quién sos que me llama para hablarme de mi hijo’. Se largó a llorar y yo no podía sencillamente cortarle”.