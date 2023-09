Fuerte respuesta de Alejandro Cipolla tras el duro comentario de L-Gante: "Su entorno armó un circo mediático"

Por otro lado, L-Gante destacó el trabajo de Diego Storto, su actual letrado. “Gracias a él, a mi manager y la gente que hizo el aguante y se tomó con seriedad mi situación”, sentenció.

La respuesta de Alejandro Cipolla a L-gante

En una nota con PrimiciasYa, Alejandro Cipolla le contestó a L-Gante, que puso en duda la seriedad de su trabajo durante el tiempo que manejó la causa.

"Me sorprendieron las declaraciones de él. En primer lugar porque creo que yo no me merecía lo que dijo", afirmó el abogado, notablemente disgustado con Elían. "En el escaso tiempo que estuve como su abogado logré une excarcelación extraordinaria y un cambio de calificación legal", agregó.

Alejandro Cipolla recordó que el referente de la cumbia 420 cuando dejó la representación, L-Gante contrató a Juan Pablo Merlo, quien en el pasado trabajó para Tamara Báez, ex pareja del artista, con quien un tiempo estuvieron enfrentados.

"Me resulta llamativo que use la palabra 'seriedad' cuando cambió por un abogado (Juan Pablo Merlo) que había dicho públicamente que L-Gante devolvía a su hija con olor a marihuana, que era violento con su ex mujer y le había robado zapatillas", señaló.

Cipolla cuestión también a Diego Storto, actual representante de Elían. "Después aparece otro abogado (Diego Storto), el cual hace públicamente manifestaciones y dice que Elían no tuvo defensa. Hay que recordar que el abogado lo eligió Elían, no se lo puse yo. No hay seriedad cuando empiezan a hacer este tipo de declaraciones", sostuvo.

Además, el letrado manifestó que entre los allegado del referente de la cumbia 420 tampoco supieron como manejarse con los medios. "La seriedad que L-Gante manifiesta no se vio reflejada tras el circo mediático que armó su entorno en las declaraciones a la prensa", aseguró.

Por último, Cipolla remató con mucha acidez su postura sobre los dichos de Elían. "Es decir, seriedad creo que no hubo ninguna. Por eso, me llama la atención la palabra 'seriedad' en boca de L-Gante", finalizó.

A cinco días de su liberación, L-Gante dio este miércoles su primera conferencia de prensa. El artista recuperó su libertad el viernes casi a la medianoche, luego pasar tres meses en prisión por supuestas amenazas y privación ilegal de la libertad.

“Estoy muy tranquilo, agradecido con (Diego) Storto, mi manager, y la gente que hizo el aguante y se tomó con seriedad mi situación”, comenzó diciendo el músico.

Desde A24 y América Noticias le consultaron sobre su paso por la cárcel y el posterior reencuentro con su familia: “La estadía fue tranquila. Hubo muchos rumores que he oído como ‘el preso VIP’ o se mostró una celda muy precaria que no era la situación en la que estaba. Era una celda normal, cada uno con su situación, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea, discusión. Solo me tomé la tranquilidad y volví a mi casa a recuperar el tiempo perdido con mi hija”.

También se refirió a la relación con los otros presos y afirmó: “Fui muy bien recibido y con respeto. Muchos querían brindarle una alegría a sus familiares, entonces yo les daba una camiseta mía de Cumbia 420 firmada o un papelito, o cuando los visitaban, saludaba a los hijos. Esas cosas los hacían muy felices. Me trataron muy bien”.

Por otro lado, reveló que algunos amigos del medio no estuvieron presentes en ese momento tan difícil. Sobre Wanda Nara, respondió: “No está en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina, un diez. Contacto no tuve, pero sí estaba hablando. La mejor, no estamos en una relación ni nada”, aseguró.