Se conocieron detalles del vínculo entre Tamara Báez y L-Gante tras su liberación: "Está entregado"

Lgante reencuentro con Tamara y Jamaica tras 100 días preso.jpeg

“Jugaba a las escondidas con las hermanas, Jamaica y la señora de Elián también. Es una familia normal para divertirse y distraer”, siguió y fue ahí donde todo el panel se detuvo al escuchar el termino que le asignó a la joven.

“De por vida va a ser la señora de Elián, ustedes no saben que buena chica que es. Va a ser la señora de Elián, ellos se criaron juntos, se conocen todo, desde los 12 años que están”, respondió ante la sorpresa en el estudio.

Acto seguido, le consultaron si ambos se encontraban conviviendo y Miguel afirmó: "No le quise preguntar, nos quedamos todos ahí y ella estaba. Nosotros nos fuimos y ellos se quedaron, después no me pregunten más".

Finalmente, hablaron de la posibilidad de un casamiento, y al preguntar si veía a Elián dispuesto a llevar esa idea adelante, el padre deslizó: "Elián está entregado..."

Embed

El desafiante gesto de L-Gante para los amigos que lo traicionaron cuando estaba preso

Luego de estar tres meses detenido en la DDI de Quilmes luego de una denuncia realizada el 27 de mayo, el cantante Elian Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, fue liberado el viernes por la noche.

El joven artista había sido detenido a principios de junio acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Lo cierto es que el cantante está viviendo esta nueva etapa en libertad a pleno y pudo reencontrarse primero con su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez.

Desde sus historias de Instagram, el artista de General Rodríguez abrió la caja de preguntas para sus seguidores y adelantó el nuevo look que se viene en breve y además le dedicó un contundente mensaje a aquellos amigos que no lo acompañaron como pensaba mientras estuvo en prisión.

l-gante-1jpg.webp

"Vamo a hacer color", adelantó sobre el cambio de imagen que ya pensó tras salir en libertad. Y ante una pregunta más profunda sobre sus amistades de verdad, Elian fue categórico.

“Estando en cana, ¿te diste cuenta quiénes son tus verdaderos amigxs?”, le consultaron al popular cantante, quien con una selfie respondió con un cigarrillo y haciendo el típico gesto con la mano que muestra en sus fotos.

“Una de las mejores cosas”, escribió certero L-Gante como respuesta en la historia de Instagram.