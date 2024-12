Fuerte respuesta de Santiago del Moro a Marley en medio de su interna: "Más allá de..."

En el medio de la charla, Ángel aprovechó para enviarle un mensaje a Del Moro, quien respondió horas más tarde y ahora, en el ciclo de espectáculo, contó qué le contestó el rubio.

"Le digo 'estoy con Marley en Bondi y dice que quiere tomar un café con vos'. (Marley) Lo dijo al aire y ahí le escribí (a Del Moro). Y Santi dijo, 15.25, 'hola, qué es una joda'", detalló. "Ya está, ya con eso, te dijo todo", acotó la angelita Fernanda Iglesias.

Y agregó: "No, sigue. Es claro: 'Café con vos que te conozco y más allá de cualquier cosa te quiero y conozco de toda la vida sí, con Marley no pasa nada. Nada para aclarar".

Marley sorprendió al hablar de su interna con Santiago del Moro: "Él es bastante..."

Está claro que Marley y Santiago del Moro son los dos conductores estrella de Telefe, detrás por supuesto de Susana Giménez. Pero tal parece que la relación entre ellos no sería la mejor.

Y si bien desde el canal no es la primera vez que deslizan la particular personalidad del conductor de Gran Hermano, en las últimas horas Alejandro Marley Wiebe se sumó a la larga lista de personajes del medio que mantienen una relación distante con Del Moro.

Entrevistado por LAM (América TV), el histórico conductor de Por el mundo fue claro. “Yo he ido al programa de él, al Millonario (Quién quiere ser millonario) […] Él, cuando pasó a Telefe me dijo ‘pasó a Telefe’, le di la bienvenida. Y yo he ido a su programa, pero más de esa relación no he tenido”, confió de entrada.

Al tiempo que disparó sutil: “Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo. Pero tiene esas cosas que, yo fui, me senté ahí, pero no sé si se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, capaz que se había enojado”.

Y no conforme con eso, dejó en claro que él no tiene ningún encono hacia Santiago. “Yo siempre con la mejor… pero la otra vez, en los Martín Fierro vi que nombrada a todos… a Susana, a todos… y la gente me decía ‘no te nombró’, y yo decía que no puede ser, pero capaz que está enojado por algo”, se preguntó.

“A mí me cae bien, me parece un buen conductor. Yo tengo cero drama con él… pero si ustedes me preguntan por eso es porque claramente deben percibir algo, pero no es de mi lado”, concluyó con su habitual sonrisa.