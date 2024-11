Santiago del Moro contó por qué Marisa Bel no seguirá en Gran Hermano: "Es una decisión de..."

Del Moro mencionó que la decisión tuvo que ver con una estrategia de la producción para apuntalar la dinámica del programa. "Lo que trata de hacer la producción es de ir apuntalando los debates y el programa en si", agregó.

El conductor advirtió que no descarta que Marisa esté más adelante en los debates. "Tengo la mejor con ella, con todos. En algún momento volverá porque hace muy bien su trabajo".

Por último, Del Moro se mostró entusiasmado con el inminente debut del reality. "Laburando mucho. Estamos debutando en diciembre. Vamos a tener estudio nuevo, con mucha tecnología, y una casa refaccionada, con sectores nuevos también", adelantó.

Marisa Brel enfrentó la polémica tras su desvinculación de Gran Hermano: "Me quedé afuera"

Falta aproximadamente un mes para el comienzo de una nueva edición de Gran Hermano (Telefe), y tras conocerse quiénes formarán parte del debate del reality, una importante ausencia causó polémica entre los fanáticos.

Se trata de la periodista Marisa Brel, a quien Ángel de Brito mencionó este viernes dando a conocer la noticia de su baja. “¿Por qué sacaron a Marisa del debate de Gran Hermano?”, se preguntó el conductor en su cuenta de X.

Ante las dudas, Primicias Ya fue en busca de respuestas y habló con Marisa Brel acerca de los motivos para que no esté presente en la edición 2024-2025.

“La verdad que no me tienen en cuenta para este año", comenzó diciendo. Luego, explicó cómo se dieron las cosas con el canal y aseguró: "Yo llamé a la producción, que amo, para organizarme porque tengo un montón de viajes por delante, y me dijeron que no me tenían en cuenta para este año. Que yo soy buenísima y todo, pero que van a hacer algunos movimientos y me quedé afuera”.

“Es triste, hice ocho ediciones de Gran Hermano, amo al formato, amo Telefe pero no hay un por qué. No pasó nada, me hablan maravillas de mi, pero no me tienen que en cuenta”, reconoció dolida por la noticia.