Fuerte revés judicial en la causa contra David Nalbandian por acoso y hostigamiento a su ex pareja

Sin embargo, este jueves todo dio un giro inesperado y se revocó dicha resolución. “La Justicia acaba de revocar la resolución que archivó la causa. La Justicia le está diciendo, la cámara de apelaciones del Tribunal Superior a la que recurrió Araceli Torrado y su abogado para decir, que quería ser escuchada porque nunca se supo su testimonio y además para que la desarchiven, que la saquen del archivo y le den impulso a la causa”, informó Lili Caruso en A la Tarde (América).

“Esta causa la siguió ella sola porque la Fiscalía le había dicho que no había elementos para acusar a David Nalbandian pero hoy, la Cámara le dice: ‘No, momento. Hay derechos de las víctimas porque tienen derecho a ser escuchados’. Violencia de género, de eso estamos hablando. Por lo tanto, al Juez de primera instancia, 'la tiene que escuchar' le dicen los jueces, tienen que sacar la causa del archivo e que investiguen", agregó.

Cómo descubrió la ex de David Nalbandian que él la espiaba con una cámara oculta

El ex tenista David Nalbandian quedó involucrado en un escándalo. Según contaron en A la tarde (América TV), su ex pareja Araceli Torrado lo denunció por acoso y hostigamiento.

En el programa de Karina Mazzocco indicaron que la modelo contó en la Justicia que el deportista colocó una cámara oculta en el departamento que compartían cuando estaban juntos y en el que ella siguió viviendo luego de la ruptura.

Este jueves en Socios del espectáculo (El Trece), Mariana Brey reveló cómo fue que Araceli Torrado descubrió las cámaras que David Nalbandian instaló en la propiedad para mantenerla vigilada y controlada.

"¿Cuándo empieza a sospechar? Un día ella llega al departamento y ve movimientos raros, de gente que estaba como trabajando adentro de la casa", comentó la panelista del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En un audio que se filtró a los medios, el ex tenista le reconoce a la modelo haber colocado esas cámaras. "Sí, la puse ese día, pero no la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No sé nada... qué pasó o qué no pasó", le dice en una comunicación.