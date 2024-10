Fuerte testimonio de la periodista que entrevistó al hermano de Guillermo Francella: "Estaba temblando"

"Yo sabía que tenía una inmobiliaria, que es atendida por él. Entonces, fui a buscarlo a ese lugar. Yo tenía el micrófono con el cubo de América, me ve y empieza a putear", señaló la cronista.

Ricardo estaba sumamente enojado con Paula Varela, que fue la periodista que dio la primicia de la separación. "Me empieza a decir: 'Lo que está diciendo esta mina es mentira'. Traté de calmarlo. Me decía: 'informate bien'", recordó Cardaci.

Embed

La notera de Desayuno Americano indicó que le costaba poder mantener un diálogo con el hermano del actor. "Se mostraba muy agresivo. No me dejaba meter bocado. No me dejaba decirle nada", agregó.

Cardaci reveló que intentó calmarlo para poder conversar en un mejor clima. "Se puso muy nervioso. Estaba temblando. Traté de tranquilizarlo. Era un monólogo. Me decía que iba a llamar al hermano", acotó.

Al finalizar, la notera de América advirtió un detalle que fue más que llamativo que genera más incertidumbre en torno al presente sentimental de Guillermo Francella. "En ningún momento negó nada de lo que le dijimos", concluyó.

La violenta reacción del hermano de Guillermo Francella con el notero de A la tarde: "¡Te voy a pegar!"

En una nota con A la tarde (América TV), Ricardo, el hermano de Guillermo Francella, explotó furioso cuando el notero Oliver Quiroz se acercó para preguntarle sobre la separación del actor y su mujer, Marynés Breña.

Aunque el cronista lo abordó con mucha amabilidad, el hombre reaccionó de forma violenta, no quiso contestar y amenazó con darle un golpe.

"No me fastidies. Te voy a pegar un cazote! Te estoy cortando la cara, ¿te das cuenta? ¡Sacame la cámara!", le dijo Ricardo Francella al notero del programa de Karina Mazzocco.

Cuando Oliver Quiroz volvió a mencionarle la ruptura sentimental, el hermano del actor elevó el nivel de agresividad. "No sé nada, flaco. Clarito como el agua, no sé nada. ¿Te quedó claro? Te voy a meter un sopapo... ¡la conc... de tu hermana!", lanzó.

Ante la negativa de Ricardo de referirse a la ruptura, el notero de A la tarde se retiró de lugar.

Esta mañana, en una nota con Desayuno Americano, el hermano de Guillermo Francella disparó contra Paula Varela, que fue quien confirmó la separación: "La voy a encontrar a esta mina. Voy a hablar con mi hermano para saber el nombre y apellido de esa mujer para mandara a la co.... de su madre públicamente".