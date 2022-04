Fuertes rumores sobre la relación entre la familia Montaner y Roitman

“Se armó la trifulca sobre el tema de la wedding planner, sino que además por el tema del canje. Ellos querían tenerlo, pero no querían publicitarlos”, enumeró, para revelar un significativo detalle del casamiento.

“Yo creo que pagaron casi todo los Montaner porque no hay foto de las dos familias juntas. ¡Ni una!”, aseveró. “Está la novia con el clan Montaner, pero la foto del ensamble no está”, apuntó.

“No se llevan bien, pero a instancias de los Montaner. Los Roitman quieren tener vínculo”, contó, mientras explicaba todo con muñecas. “ Ricardo dijo ‘se cierra el grupo de WhatsApp’, puso ‘nadie entra y nadie sale’ y ahí es cuando Stefi comenzó con que necesitaba aire”, agregó, con humor.

Embed

Stefi Roitman y Ricky Montaner enfrentaron los rumores de crisis

Stefi Roitman y Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, se casaron en enero en Argentina en una boda a todo trapo, con muchos invitados, y que generó mucha atención en los medios.

Lo cierto es que desde hace varias semanas, la actriz y el cantante se ven envueltos en rumores de crisis de matrimonio. En este contexto, enfrentaron esos trascendidos con una contundente imagen.

Desde Instagram, en una publicación conjunta, Stefi y Ricky hicieron frente a los trascendidos de crisis de pareja con una foto de los dos abrazados. "4ever" (para siempre), expresaron en la postal.

Por si no fuera poco con el posteo en sus muros, la actriz compartió la misma imagen en sus historias para que no queden dudas que siguen unidos y no se separaron a pocos meses de dar el sí.