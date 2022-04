Stefi Roitman y Ricky Montaner enfrentaron los rumores de crisis

stefi roitman.jpg

Desde Instagram, en una publicación conjunta, Stefi y Ricky hicieron frente a los trascendidos de crisis de pareja con una foto de los dos abrazados. "4ever" (para siempre), expresaron en la postal.

Por si no fuera poco con el posteo en sus muros, la actriz compartió la misma imagen en sus historias para que no queden dudas que siguen unidos y no se separaron a pocos meses de dar el sí.

Stefi Roitman admitió lo que más le cuesta de la vida de casada

Stefi SRoitman contó en Twitter que la distancia con su familia es algo que le suele jugar en contra en los sentimientos y desde Twitter lanzó un mensaje muy sincero sobre este tema.

"Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado", comenzó Stefi Roitman.

"Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa", agregó con el emoji de un corazón.

Los papás de Roitman habían viajado a Miami, Estados Unidos, para estar cerca de su hija un tiempo, ya que está instalada allí, y la actriz reflexionó al momento de despedirlos.