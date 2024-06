Furia dejó atónitos a sus compañeros con un striptease de alto voltaje en Gran Hermano

Embed

Al ritmo de “Lady Marmale” del famoso hit de Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya y Pink, Furia empezó a moverse sexy, se sacó la ropa y quedó en bikini, arriba de una tarima. "Mirá papucho! Mirá Papucho! Mateo, preparate!", exclamaba, mientras contoneaba su figura.

La estratega mostró su delantera y perreó con mucha pasión, ante la atenta mirada de todos los chicos. Virginia, en tanto, no podía creer lo que estaba presenciando en la casa de Gran Hermano.

La entrenadora culminó su performance interpretando parte de la canción. "¿Podrán?", exclamó Emma, tentando con la actuación, entre sexy y bizarra de su amiga.

Se conocieron "Los mandamientos furiosos" y explotó una polémica entre los fans de Gran Hermano

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano 2023, Furia generó en el público un fanatismo extremo. Los furiosos -así se autodenominan sus seguidores- la bancan a morir, pese a su violencia y polémicas actitudes.

En las redes sociales suelen reaccionar como talibanes cuando critican a Juliana o se organizan para llevar adelante campañas de respaldo para apoyar a la jugadora.

En las últimas horas, en Twitter, se hizo viral una imagen muy divertida con "Los 10 mandamientos furiosos", con un detalle de lo que hay que cumplir para ser un verdadero fanático de Furia. Algunos espectadores de GH repostearon la lista, mientras otros la calificaron como "una falta de respeto".

"Amarás a Furia por sobre los caracoles y Bros", "No tomarás el nombre de Furia en Vano", "Santificarás las fiestas Furiosas", "Honrarás a Cristian U. y a Gastón Trezeguet", "No matarás, pero si Furia lo hace, ayudarás a esconder el cadáver", "No cometerás actos impuros, salvo que sirva para aportar a las unificaciones", "No robarás, pero siempre expondrás a los que lo hicieron en la casa", "Le chuparán un hu... 'lo valore'", "No apoyarás ningún shippeo entre Furia y otros", "Harás blindaje Furioso de anti y haters", son las 10 reglas a cumplir para pertenecer al "clan".

En la parte final de la placa cierra con una plegaria en honor a su jugadora favorita: "En el nombre de Furia, Cariños y de Coy, Amén".