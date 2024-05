Furia descubrió un quiebre en Los Bros y los expuso frente a las cámaras de Gran Hermano

“¿Qué es lo que está pasando con Martín, por qué lo dejan solo?", le comentó Juliana a Emma. Luego le contó de la charla y repicó: "Le dije, ¿por qué no sos un poco más astuto y jugas para el afuera en vez del adentro? Se está viendo por cámara que estás todo el día dejándolo solo. Tanto que dicen que son todos amigos…".

Además aprovechó para seguir con su campaña contra Mauro y continuó: "El me dice no que necesario estar todo el día con la gente, pero le dije, estás al lado de un traidor (Mauro). Estás comiendo con un traidor, desayunando con un traidor, entonces después no llores”.

“La persona que es traidora y por castigo se tiene que quedar sola, pero como abusan...Cuando usas una persona por votos, no significa que te juntes todo el tiempo y estés solo dos minutos con Martín", aseguró.

Y finalizó: "Yo le dije, Emma y yo estamos todo el día con Martín, ¿qué está pasando? La gente ve quien ayuda al compañero y quien dice que es compañero, pero no. Es lo mismo que me pasó a mí con Agustina".

Se supo que Furia engañó a todos en Gran Hermano con su enfermedad

Esta semana, Furia fue al confesionario para hacer un pedido especial a Gran Hermano. La jugadora pidió un piano para poder mostrar su talento para la música y distraerse después de tanto tiempo de encierro.

"El Big" le puso un desafío, que consistía en llevar a todos los participantes y hacerlos entrar en la pileta. Para su misión, Juliana Scaligone tuvo de cómplice a Bautista Mascia, que colaboró con la causa.

Furia usó su enfermedad (fue diagnosticada con leucemia tipo 1 semanas atrás) para engañar a los chicos y convencerlos de darse un chapuzón. La entrenadora de crossfit argumentó que no quería ponerse mal por su salud y prefería festejar con ellos en el agua.

"Les voy a contar una cosa... Son cinco meses (en la casa), y me acaban de avisar en el confesionario que el estudio que tenía que me había dado bien, ahora me dio mal", expresó, ante los rostros compungidos de todos.

"Como a mí me gusta festejar y me gusta mucho el agua, se me ocurrió que vengan todos acá, porque tengo que abandonar la casa, no puedo seguir en juego", siguió. "No seas bolu...", acotó Virginia Demo. "Es mentira!", exclamó Zoe Bogach.

"Yo se lo había dicho a Bauti, vino él a decirme 'felices 5 meses', y justo me llaman... Posta, estoy hablando, ¿por qué no me dan pelota? Tendría que estar llorando y me estoy cagando de risa, le pongo onda...", continuó Furia. "Es una misión... es una misión", empezaron a sospechar sus compañeros.

Bautista no se contuvo, soltó una carcajada y expuso a la estratega. "Yo le dije que no joda con eso. No puede jugar con sus sentimientos. No me gusta esa joda", advirtió. "A mí me gusta joder... Quiero mi órgano (piano)", manifestó la entrenadora de crossfit, al ser cuestionada por engañar a todos con un tema de salud.