Furia de Gran Hermano destrozó a Virginia con una crítica feroz por su papel en Legalmente Rubia

"Yo ya había dicho que Virginia era insoportable. Ahora le dieron trabajo y se la van a tener que fumar", lanzó la entrenadora de crossfit.

Ácida como nunca, Furia remarcó que Virginia tiene que perfeccionarse para poder mantenerse en el medio: "Creo que nosotros somos nuevos talentos y que, si no nos preparamos, las cosas no van a seguir".

Al finalizar, Furia dijo que su ex compañera debería tener más humildad. "Si Virginia no se baja del pony en el que piensa que está no le va a ir bien. Somos personajes de un reality. Uno no se puede creer Dios, hay que ser más humanos. Hay una trayectoria (que respetar)", cerró.

Furia de Gran Hermano sorprendió a sus fans con un importante anuncio

Furia de Gran Hermano dio un paso muy importante en su carrera y sorprendió a sus fieles admiradores. La entrenadora de crossfit avanza a paso firme para capitalizar la popularidad que cosechó en el reality de Telefe.

En las últimas horas, en un posteo en su cuenta de Twitter, la estratega anunció que creó un nuevo canal de YouTube. Lo que hace pensar a muchos que pronto comenzará una faceta como youtuber, con creación de contenido exclusivo.

En la descripción del canal dice: "Hola! Me conociste en GH. A partir de acá vamos a vivir juntos esta experiencia". En pocos minutos ya consiguió más de 2 mil subscriptores.

Todo parece indicar que Furia tiene un prometedor futuro en los medios. Por lo pronto, para poder solventarse, publicó en sus redes un link donde sus fans pueden hacerle donaciones.

Juliana también creó una página, en la cual sus admiradores pueden comprar un combo de foto más video con saludo personalizado por 5 mil pesos. Con esa acción, la ex GH logró recaudar una suma abultada en pesos.