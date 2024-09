Furia irrumpió en el móvil de Coy Scaglione en Intrusos y analizó tajante su debut en el Cantando 2024

"La vi muy segura de sí misma, actuó y eso me sorprendió un montón", marcó la ex Gran Hermano. Y amplió sobre el jurado: "Cada uno en el panel ocupa un lugar y a Polino le toca el lugar de hacerte pelota. Me maté de risa. Coy tiene que aprender que al jurado hay que respetarlo, no le diría tantas cosas".