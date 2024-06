Yanina Latorre reveló quién quedará eliminado de Gran Hermano: "Lo sé de muy buena fuente"

La gala de eliminación del reality se realizó el lunes, pero el mano a mano entre la tatuada y Martín Ku quedó pendiente para hoy. Sin embargo, en el programa de ayer, el conductor Santiago del Moro se encargó de remarcar que la votación telefónica ya estaba cerrada, por lo tanto el resultado está definido.

Latorre, por último, agregó: “Si le dan vuelta el resultado y hoy se termina yendo Martín es porque las votaciones quedaron abiertas o porque lo tocan. Ayer, cuando yo lo dije, venia perdiendo Furia y por eso querían estirarlo”.

Yanina Latorre apuntó contra Dady Brieva por su millonaria deuda de expensas: "Es un tipo jodido"

Después que Yanina Latorre revelara en LAM (América TV) que Dady Brieva tiene una deuda millonaria de expensas y que debe 9.800.000 pesos, en su programa radial de El Observador la panelista volvió a arremeter contra el actor.

“Es jodido, no es un tipo fácil. Aparte tiene quilombos, parece que se roba las toallas del spa, se subió varias veces al ascensor mojado, porque en su edificio tienen pileta de invierno y de verano”, disparó Latorre en diálogo con Marina Calabró.

"No es muy Nac&Pop el edificio", observó Marina. "No, al contrario, viven todos famosos multimillonarios", le respondió.

Y detalló: “Ahora me amenaza con juicio de (Gregorio) Dalbon (el mismo abogado de Cristina Kirchner), toda la misma calaña". "¿Y por qué te haría juicio?", le preguntó Calabró.

"Tengo el documento de la deuda, pero no sé, también dice que la mujer me hizo un juicio y no me hizo ningún juicio, nunca recibí una carta documento, les mando un beso grande, paguen las deudas", cerró la rubia filosa.