Furia y Coti se enfrentaron tras la nominación en Gran Hermano y estalló la casa

“Agradezco que tocó a vos porque estás hace bocha y no tienes información del afuera, eso muy válido. Nosotros no sabemos nada, todo el mundo entra acá y sabe de todo. Yo me siento súper subestimada”, comenzó diciendo Juliana.

Y completó: “Algo es algo, no sé si es recontra valioso pero es una nominación y por lo menos pudiste absorber de algo. Hay gente que está acá, en mi casa, caminando como si nada, sabe todo y para cuidarse no te dice pero sabe hasta quién es tu hermana. Es re loco, yo me quedo re flasheada, uno no sabe la repercusión que tiene esto”.

En eso saltó Coti y deslizó: “Bienvenida a Gran Hermano”. “No, bienvenida vos a Gran Hermano, espero que la estés pasando bien”, retrucó Furia.

“Si, acá en mi casa de nuevo. De última te doy la bienvenida yo a vos. Y...¿Qué tiene de malo saber todo? Es Gran Hermano el que decide y vos entras”, siguió la correntina y Juliana aseguró: “Igual es un comentario que tiro, no es para que te lo tomes a mal. Cada vez que hablo con vos saltas a la yugular y es tipo ¿no puedo expresarme hablar y conocerte? Estaría copado”.

El deseo que pidió Furia en Gran Hermano tras enterarse que tiene leucemia

Juliana Furia Scaglione les comentó hace unos días a sus compañeros de Gran Hermano que tiene leucemia nivel 1 tras confirmar el diagnóstico luego de los estudios clínicos que se realizó.

Lo cierto es que en medio de este momento especial que vive, se conoció cuál es el deseo que pidió la polémica participante del reality de tras enterarse que tiene leucemia.

La tatuada tiene un sueño y podría cumplirse en la brevedad. El mismo se trata de que ingrese a la casa más famosa Lourdes Fernández del grupo pop Bandana.

En el exterior, la cantante se mostró siempre en apoyo a Furia e incluso le hizo una canción al unirse al grupo de los furiosos en las redes, algo que claramente la participante aún no está al tanto.

Lo cierto es que habrá que ver si la producción del programa le cumple el deseo a Furia en este momento más que especial que atraviesa luego de confirmar que tiene leucemia.

Todo parece indicar que seguramente se cumpliría ese deseo que tiene Juliana de conocer en persona a Lourdes. Veremos cuándo se dará.