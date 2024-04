Furia tiene leucemia: alertan sobre los factores de riesgo en la casa de Gran Hermano

“Suponte que vos sos limpia, pero el chico capaz no se limpia bien… Se puede contagiar algo ahí también”, remarcó en ese aspecto la panelista. sumando además que el perro Arturo deja pelos en los ambientes.

Por su parte, Carlos Monti en la misma línea se mostró indignado con la falta de higiene de los participantes dentro de la casa y que esto no ayuda en el momento que atraviesa la tatuada: "Es muy simple, entran, limpian. Si no lo hacen, empiezan los castigos. Quedas nominado, vas a placa hermano... No entremos en detalles porque me dan arcadas", lanzó.

En cuanto a la salud de Furia, el conductor observó: “Debería erradicar el cigarrillo, no fumar menos. Pero bueno, ella dice que los médicos le dijeron que ‘tenés que fumar menos’, y va a fumar menos”.

“Creo que debería tener otro tipo de alimentación, que no es la alimentación que están teniendo dentro de la casa. Pero bueno, eso ya es una cuestión de ella, es una cuestión del programa, y es una cuestión en la cual yo no me voy a meter”, enfatizó Carlos Monti.

furia gran hermano 2.jpg

El sorpresivo gesto de Furia hacia Denisse en Gran Hermano: "Está bien cuidado"

Este martes se realizó una nueva gala de nominación en Gran Hermano, Telefe, y Juliana Furia Scaglione, dentro del confesionario, tuvo un sorpresivo gesto hacia la ex participante Denisse González.

Cabe recordar que en su momento la tatuada le había hecho la fulminante a la pareja de Bautista Mascia. En la nominación de esta noche, Furia votó a Coti Romero y explicó los motivos: “Ella quiso entrar por las parejas dentro de la casa, quizás con la de Nico y Flor, un poco con la de Mauro y la mía y ahora está tratando de hacerlo con Bauti".

Y agregó: "Siento que la casa va a ir por el lado de Bauti también, pero jamás le daría un voto a Bauti porque sé lo que está siendo Constanza ahora, es entrar para traición para que para el afuera quede mal”.

Luego, le envió un mensaje a González y remarcó: “Este es un mensaje para Denisse ‘quedate tranquila que Bauti está recontra cuidado', pero bueno sabemos que quiere hacer quedar para el afuera como que acá adentro alguien traiciona a alguien y creo que ese jueguito es el más bastardo de todos”.

Bautista, que estaba viendo todas las nominaciones de sus compañeros por un beneficio especial que obtuvo, al escuchar a Furia, expresó: “Me encanta el mensaje que le dio a Denu porque lo comparto y lo voy a reforzar. No hay nada de que preocuparse. Si se vio algo así para el afuera, para mí es lo peor que me podría pasar".