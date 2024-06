Furia y Mauro Dalessio volvieron a verse y hablaron de la escandalosa pelea en la casa de Gran Hermano

"A mí también me salió del corazón lo de Mauro o me ha salido muchas cosas pero los temas del corazón nos hace perder nuestro juego. El mejor juego que tuvimos fue la estrategia, Mar", explicó la polémica ex participante.

Y argumentó que las sanciones sólo las recibía ella y cuestionó: "En las peleas discuten y se agarran dos personas. A lo que voy es: ¿por qué me sancionan a mí y no a los que me gritan y me faltan el respeto? Literal, faltó eso de Gran Hermano".

Al escucharla, Mauro Dalessio tomó la palabra y expuso: “En la pelea que ella tuvo conmigo, que la sancionaron a ella, ¿por qué tendría que haber estado sancionado yo? Si yo lo único que hice fue aguantar todo lo que me decía ella”.

"Si es un show...", se justificó Furia. A lo que ex rugbier finalizó: "Yo entiendo que es un juego pero no se puede justificar, por ejemplo, que al Chino lo mate por esto, cuando otras personas lo hicieron todo el tiempo”.

Gran Hermano: el tenso cruce entre Catalina y Furia que anuncia una despiadada guerra sin cuartel

Tras la salida de Furia de la casa de Gran Hermano, Telefe, quedó claro que el enfrentamiento que Catalina Gorostidi le declaró dentro del juego, se mantiene en pie más que nunca.

Lo cierto es que desde que volvieron a verse la caras, las chicanas se tornaron moneda corriente cada vez que han tomado la palabra en las transmisiones de Telefe.

Y esta vez, el cruce fue en pleno vivo durante la noche del lunes en la que Martín Ku debía ser el protagonista luego de quedar fuera de competencia el último domingo.

Con todos los ex hermanitos en la tribuna, y en medio de la discusión sobre por qué el Chino resultó expulsado del juego, desde un extremo Furia apuntó y disparó sin filtro contra su examiga, con Paloma e Isabel de por medio.

Todo comenzó cuando Cata se refirió a la competencia de Martín y su grupo de amigos. “Los Bros siempre fueron muy respetuosos. Ellos a mi me contuvieron cuando entró Alfa, cosa que las que yo creía que eran mis amigas no”, comenzó diciendo.

Al tiempo que agregó: “Martín no tuvo una actitud agresiva porque se aguantó todos los gritos e insultos y no se quiso bancar que le digan cosas de la novia”, en referencia a la reacción de Ku frente a las agresiones de Juliana hacia Marisol. Fue allí que Furia deslizó altiva que “podía ganar todas las discusiones”.

“¿Pero cómo sabes? No ganaste porque te sacaron”, fue entonces la inmediata reacción de la médica pediatra que recibió la frenada en seco de Furia que sentenció cual si fuera verdadera la ganadora del reality: “Dejame hablar a mi que estuviste hablando vos. Yo gané la gente y eso no lo tenes vos”.